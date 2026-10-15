15 de octubre de 2026 Inicio
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Luto en el deporte: murió una reconocida fisicoculturista a los 40 años

La deportista falleció tras realizar un entrenamiento en el gimnasio. "Dejó una huella imborrable en el fisicoculturismo", la despidieron.

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Marianne Von Gierke tenía 40 años. 
Marianne Von Gierke tenía 40 años. 

Conmoción en el deporte chileno tras la muerte de la reconocida fisicoculturista Marianne Von Gierke a los 40 años de manera repentina. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el National Physique Committee (NPC) y fue despedida en redes sociales por compañeros y seguidores.

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"Hoy nos despedimos, con profunda tristeza, de la atleta Marianne Von Gierke, quien dejó una huella imborrable en el fisicoculturismo. La recordaremos por su dedicación, disciplina y por llevar su talento al escenario de Mr. Olympia, dejando un legado en su categoría e inspirando a quienes compartieron esta pasión con ella", escribieron desde National Physique Committee (NPC).

La fisicoculturista había participado el pasado 24 y el 27 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos de la última edición del concurso Mr. Olympia en la categoría de Women’s Physique.

Horas antes de su fallecimiento, Von Gierke había compartido varias historias en su cuenta de Instagram personal mostrando que se encontraba en el gimnasio. El medio La Prensa Austral confirmó que su marido la traslado inconsciente a la Clínica RedSalud Magallanes donde ingresó cerca de la media noche del martes sin signos vitales.

A pesar de que los médicos realizaron durante varios minutos maniobras cardiopulmonares para reanimarla no pudieron revertir el cuadro y falleció. La primera hipótesis que manejan es que sufrió una muerte súbita pero todavía deberán realizar la autopsia para poder confirmarlo.

El emotivo mensaje que publicó Marianne Von Gierke para su esposo tres días antes de morir

Ahora que mi temporada 2026 ha llegado a su fin, y de una manera que me llena de orgullo, hay alguien a quien quiero agradecer especialmente. El que está conmigo los 365 días del año, no sólo cuando las cosas salen bien, sino también en cada etapa difícil de una preparación.

El que vive conmigo cada proceso, mis días buenos, mis dudas, mis frustraciones y mis objetivos. El que sostiene desde las sombras una parte fundamental de todo lo que ven en el escenario. Porque detrás de cada competencia también hay un esfuerzo que no aparece en las fotos: apoyo emocional, contención psicológica, inversión económica, decisiones compartidas y una vida que muchas veces se organiza en función de este deporte.

Posteo compartido por Marianne von Gierke en sus redes sociales.

Posteo compartido por Marianne von Gierke en sus redes sociales.

Gracias por creer en mí, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Por entender esta pasión, vivirla conmigo y vibrar con cada desafío como si también fuera tuyo.

El culturismo es mi pasión, pero compartirlo contigo hace que todo este camino tenga un valor aún más especial. Los resultados se ven en el escenario. El trabajo que hay detrás, muchas veces, lo vivimos sólo nosotros. Gracias por caminar a mi lado, compartir mis sueños y ser parte fundamental de cada logro.

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