15 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de octubre

El oficial minorista opera a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación en la continuidad de una semana corta con calma cambiaria.

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El dólar oficial y una semana marcada por la estabilidad.

El dólar oficial y una semana marcada por la estabilidad.

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El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, tras dos primeras ruedas de la semana corta sin cambios, con caída de las acciones argentinas y el riesgo país por encima de los 600 puntos básicos.

El dólar oficial mantiene la calma cambiaria en la semana corta.
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Este lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, el organismo proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó este martes una compra de u$s291 millones en el mercado libre de cambios, marcando la mayor adquisición diaria de divisas desde finales de julio. A partir de esta intervención, las reservas internacionales brutas experimentaron un salto diario de u$s138 millones y cerraron la jornada en u$s49.839 millones, quedando al borde de la marca de los u$s50.000 millones.

En la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseguró que el 75% de los dólares que compran los ahorristas se quedan en Argentina y descartó que la mora bancaria represente un riesgo ya que "empezó a ceder de la mano de un crecimiento de los planes de refinanciaciones que ofrecen los bancos".

El dólar oficial atraviesa octubre sin sobresaltos.

El dólar oficial atraviesa octubre sin sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.513.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1995,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.610,90 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.534,88.

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