Javier Milei aseguró que "no hay problema de empleo" y vaticinó: "El año que viene vamos a validar este modelo en las urnas"

En la continuidad de su agenda en suelo norteamericano, disertó ante empresarios en el evento denominado: "El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. En su férrea defensa de la gestión, señaló que estamos “domando la inflación” y pronosticó que en 2027 el riesgo país estará en los 100 puntos básicos.

El presidente Javier Milei brindó un discurso ante empresarios en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde habló del "caso argentino" y defendió las políticas económicas impulsadas desde la llegada al Gobierno. Aseguró que " estamos domando la inflación" , pese a los últimos datos de alza brindados por el INDEC , anticipó que el riesgo país "el año que viene va estar debajo de los 100 puntos" y vaticinó que "el año que viene vamos a validar este modelo en las urnas".

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Se trató de la segunda jornada de actividades del jefe de Estado en suelo estadounidese. El miércoles, recibió un premio en la Gala Hispánica, cuestionó a Lula da Silva y respaldó a Flávio Bolsonaro, de cara a la segunda vuelta electoral en Brasil.

“Teníamos todos los elementos para que Argentina estallara y se convirtiera en Cuba y Venezuela. La prioridad fue estabilizar el shock. concretamente había que evitar la hiperinflación. Si bien el registro anual del 2023 terminó en 211% para la inflación minorista y cerca de 300% en la mayorista, nosotros llegamos y corría al 1,5% diario”, sostuvo Milei en un primer momento.

En este marco, recordó que "en seis meses hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, el más grande de la historia. Respetando las ideas de la libertad, los derechos de propiedad Y sin expropiar a nadie. Eso hoy se traduce en una inflación que viaja al 30% en minoristas y 20% en mayoristas. Es decir, estamos logrando domar la inflación ”.

En otra parte de su discurso, Milei hizo referencia al al riesgo país, índice elaborado por JP Morgan y que este jueves volvió a repuntar arriba de los 600 puntos. "Si tomamos el riesgo país de nuestra administración está debajo de los 100 puntos, pero lo que pasa es que Argentina está transitando el fin del viejo modelo y el inicio de la nueva Argentina y creo que los argentinos van a decidir en octubre continuar estes cambio", analizó el Presidente.

Previo a ello, volvió a defender las políticas libertarias al interpretar que "cuando llegamos la pobreza estaba en 57% y hoy está en el 32%, es decir sacamos a un cuarto de la población del país de la pobreza y ese es un gran logro".

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Ante los empresarios estadounidenses, el jefe de Estado sostuvo que Argentina está "experimentando lo que podría ser un milagro en materia energética con la mano del petróleo y el gas", y vaticinó que "de acá a cuatro o cinco años las exportaciones argentinas podrían duplicarse".

"Eso arrancó con un decreto el 70/23 y ahí quitamos el barril criollo, que era un precio tope al barril. Se liberó y el sector empezó a generar riqueza. Y por otro lado habíamos cambiado la ley de glaciares hoy tenemos un boom de minería", recordó respecto al decreto firmado a 10 días de su asunción y que la oposición buscará derogar en el Congreso.

Para Javier Milei, "Argentina no tiene un problema de empleo"

En sus diversos análisis, el Presidente recordó que al comienzo de su mandato, "la tasa de empleo histórica está en un 10% y hoy está debajo del 8%". Por lo cual, sentenció, "Argentina no tiene problema con el empleo": "Tiene un cambio en la composición del empleo como consecuencia de los planes estructurales que estamos teniendo”.

En este marco, se mostró esperanzado de cara al próximo año electoral. “¿Alguien puede tener duda que los argentinos van a validar o no el cambio?. Puestos ante la realidad, yo no tengo duda que van a elegir el camino del progreso porque del otro lado está todo el pasado.

"Nadie va a querer volver a eso. Las sociedades no se suicidan. Con los resultados que estamos mostrando vamos a poder validar en las urnas este modelo”, completó Milei ante un auditorio que lo despidió a aplauso cerrado.

El discurso completo de Javier Milei en Estados Unidos