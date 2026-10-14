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Darío Giordano y su mujer fueron escrachados en Chapadmalal tras las declaraciones del hijo de Romina Yan

Tras las graves acusaciones de los nietos de Gustavo Yankelevich, los vecinos de la localidad costera organizaron un escrache virtual y buscan reunir firmas para exigir que el productor y su esposa abandonen el lugar.

Tras los dichos de su hijo

Tras los dichos de su hijo, los vecinos lo quieren afuera del barrio.

Darío Giordano, viudo de Romina Yan.
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De acuerdo con lo revelado en Primicias Ya, una vecina de Chapadmalal aseguró que varios residentes impulsan una junta de firmas para que los vecinos no concurran en el establecimiento gastronómico que Giordano y su mujer, Miren Algarañaz tendrían en la costa bajo el nombre Casa Mimush.

Durante el programa, Marina Calabró y Marcela Coronel compartieron los mensajes que circulan en las redes sociales y grupos vecinales, mientras que una vecina conró cuales son las medidas que pretende impulsar.

Captura de pantalla: América tv

Captura de pantalla: América tv

"Si les parece, vamos a compartir los mensajes que circulan en los distintos foros, grupos de WhatsApp, cuentas de Facebook", comenzó diciendo.

"Ahí está, miren: 'Que la gente no vaya y lo escrache en el boliche en repudio, 'Debería estar preso este hdp'. 'No hay que ir, simple', dice otro usuario. 'Escuché en la radio que están en Chapa por abrir un resto este año que ella es chef. ¿En qué parte están o está el resto?'. Bueno, hay distintos mensajes", leyó Calabró.

Por su parte, Coronel explicó que se comunicó con representantes del municipio para saber si estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo: "Me dicen que están al tanto y que están viendo cómo se va desarrollando este escrache a Darío Giordano y a su mujer".

Giordano y su mujer, repudiados por los vecinos de Chapadmalal.

Giordano y su mujer, repudiados por los vecinos de Chapadmalal.

El repudio de los vecinos frente a las denuncias contra Darío Giordano

En el programa repasaron los testimonios de los vecinos de Chapadmalal y uno de lo más contundentes fue el de Virginia, quien dialogó con el ciclo y describió la preocupación que existe en las familias del barrio.

"Sí, hay muchas madres preocupadas en el barrio porque hay jóvenes que quieren incursionar en la parte de gastronomía, y se ven con el temor porque dicen que es gente violenta. No quieren saber nada que estén en el barrio, porque el barrio es totalmente pacífico. Y que no van a ser cómplices del silencio", expresó.

En este contexto, la vecina confirmó que los residentes buscarían formalizar el reclamo con una presentación ante las autoridades municipales: “No quieren que estén en el barrio. Por eso van a juntar firmas para presentar tanto en la comisaría, de acá, de la zona como también en el municipio para que se vayan de acá. Para que no estén más acá. Que vendan y se vayan de acá del barrio porque no son este para nada agradables. Inclusive hasta los mismos vecinos me empezaron a decir que revise la basura del lugar y está lleno de bebidas alcohólicas”.

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