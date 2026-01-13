13 de enero de 2026 Inicio
Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales en su mansión

La información fue dada a conocer por medios españoles que entrevistaron a las víctimas y relataron haber trabajado con el cantante español en régimen interno en las residencias de República Dominicana y Bahamas.

Las dos mujeres mostraron documentación que acredita que trabajaron en las mansiones.

Las dos mujeres mostraron documentación que acredita que trabajaron en las mansiones.

Julio Iglesias fue denunciado por agresiones sexuales a dos extrabajadoras de sus mansiones de República Dominicana y Bahamas, durante 2021, según publicaron dos medios españoles.

La investigación, publicada por eldiario.es en colaboración con Univision Noticias, presentaron los testimonios de una empleada del servicio doméstico y a una fisioterapeuta que aseguran haber desempeñado su labor en régimen interno en las residencias del artista.

Las mujeres le presentaron a los medios una serie de documentación que respaldan su relación laboral con el compositor español como, por ejemplo, documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana.

En el relato de ambas empleadas detallan haber sufrido agresiones sexuales como “penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas”, indican los medios. Al mismo tiempo, una de las ellas asegura que era obligada a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

Denuncia a Julio Iglesias: las aberrantes declaraciones de las víctimas

Una de las mujeres se refiere a la residencia de Julio Iglesias en Punta Cana, en República Dominicana, donde el artista de 77 años pasa parte del tiempo, como “la casita del terror”.

Según relató y se lee en el artículo que lleva la firma de cinco periodistas, era llamada con frecuencia a la habitación del artista tras finalizar la jornada laboral, y fue agredida con penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. “Me sentía como un objeto”, relató.

Estos episodios se producían, según su versión, casi siempre con la presencia y participación de otra empleada que ocupaba un puesto jerárquicamente superior.

Además, la otra, que trabajó como fisioterapeuta personal, asegura haber recibido besos forzados y tocamientos en el pecho en contra de su voluntad, tanto en la playa como en la piscina de la villa de Punta Cana. También denuncia humillaciones públicas, insultos y un trato intimidatorio durante su jornada laboral.

En el artículo detallan que el cantante no respondió hasta el momento a ninguno de los intentos por contactar con él o sus representantes legales. Por su parte, la Agencia EFE también trató de obtener la versión del entorno del Iglesias, pero no hubo respuestas.

