El sorpresivo motivo por el que el Chino Darín se alejó de la actuación Tras años de intenso trabajo en el cine y la televisión, el intérprete eligió hacer una pausa estratégica para priorizar su vida cotidiana. Agregar C5N en









El motivo por el que el actor dejó su profesión de lado por un tiempo. Netflix

La llegada al mundo de Dante, el primer hijo que tuvo junto a la actriz española Úrsula Corberó el pasado 9 de febrero de 2026, transformó de manera rotunda la vida del Chino Darín. El nacimiento del pequeño provocó un fuerte impacto en la rutina de los artistas, al punto de llevar al hijo de Ricardo Darín y Florencia Bas a tomar una drástica determinación profesional: poner una pausa en su carrera cinematográfica para volcarse de lleno a las tareas del hogar y la crianza del nuevo integrante de la familia.

Durante su paso por el prestigioso Festival Internacional de Sitges, a donde acudió para presentar Dante, el thriller de suspenso bajo la dirección de Hugo Ruiz, el artista argentino habló con orgullo sobre el momento personal que atraviesa y fundamentó el freno en sus proyectos artísticos.

Con total honestidad, el intérprete explicó cómo reorganizó su agenda laboral para no perderse los primeros meses del bebé: “Ahora me estoy dedicando a la paternidad. Fueron meses intensos, pero, por suerte, dejé hasta abril un curro que tenía y tengo una obra de teatro para el año que viene. Así que tuve un buen tiempo para disfrutarlo”, contó el actor.

Los actores viven una final de Mundial con el corazón dividido y un bebé en casa. Redes sociales Asimismo, el joven productor repasó la angustia y el nerviosismo que sufrió en los días previos al nacimiento, ya que las fechas de rodaje que encaraba en Buenos Aires amenazaban con dejarlo afuera del parto en España. Sin embargo, la historia tuvo un final feliz y el artista logró acompañar a su pareja en la sala de partos, definiendo el momento de la llegada de su primogénito con profunda emoción: “Pensaba que no iba a poder venir, pensaba que no iba a poder estar en el parto y, al final, logré estar. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora e increíble”, confesó emocionado.

Ricardo Darín habló de su felicidad por su nieto La llegada al mundo de Dante, el primer hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín nacido en febrero de este año en la ciudad de Barcelona, llenó de emoción a toda la familia. En un mano a mano imperdible con Catalina Dlugi en su programa radial Agarrate Catalina por La Once Diez / Radio Ciudad AM 1110, Ricardo Darín expresó la alegría que invade su presente tras debutar en el rol de abuelo: “Estoy enloquecido. Estamos todos, estamos todos enloquecidos con él”, confesó el emblemático actor.

A la hora de describir al pequeño que conquistó el corazón del clan, el protagonista de la pantalla grande no escatimó en palabras de afecto para detallar la personalidad del bebé. La afamada figura del cine resaltó la serenidad que transmite el pequeño en el día a día y cómo impacta en la rutina de su entorno: “Es un chico tan sereno. Sabés que se despierta de la siesta, te mira fijo y de golpe hace una sonrisa. Te derrite. Estamos enamorados. Estamos en pleno idilio”, sostuvo emocionado. Asimismo, el artista reconoció que la distancia geográfica entre la Argentina y España representa un reto constante para acompañar el crecimiento de su nieto. Para no perderse las etapas fundamentales del desarrollo del bebé, el actor junto a su esposa Florencia Bas reorganizan de forma permanente sus compromisos laborales para realizar viajes continuos al continente europeo: “Vas a viajar todas las veces que puedas para estar cerquita, porque es una etapa del desarrollo de los chicos que, si te la perdés, lo lamentás”, analizó el artista.