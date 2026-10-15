"Lo echó": la durísima decisión contra Emanuel Ortega tras separarse de Julieta Prandi

El escándalo entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi tras la polémica separación a 27 días de haber celebrado su boda todavía no termina y ahora el conductor de LAM, Ángel de Brito, hizo una fuerte revelación sobre cómo terminaron las cosas: “Ella lo echó de la casa”.
Luego de que Julieta Ortega haya visitado Bondi Live, De Brito contó “Julieta Prandi era muy celosa, le revisaba el celular y encontraba conversaciones...”. Estas actitudes habrían llevado al cansancio y también habrían sido el motivo del casamiento.
“Él dice que no la engañó. El viernes cuando encuentra las conversaciones con Josefina lynch lo llama y le dice ‘¿estás viniendo?’ Bueno no vengas y le empieza a decir de todo. Corta, lo bloquea y después puso el comunicado. Lo echó de la casa", contó el conductor.
Luego de que los medios hablen a diario del tema, la actriz habló. "Me siento avergonzada por toda esta situación", aseguró Prandi en su conversación privada. A la conductora le molestó la filtración de los supuestos vínculos del cantante con la escritora Mariana Marx y la cantante Josefina Lynch.
Emanuel Ortega pidió privacidad a la prensa en medio del escándalo
El hijo de Palito realizó sus primeras declaraciones públicas el martes, al ser abordado por un cronista en la puerta de su casa. El cantante manifestó su deseo de mantener el tema alejado de la exposición mediática y catalogó el momento como difícil.
"Es algo triste y quiero conservarlo en el ámbito de lo privado. Esto es muy antipático, pero no estoy de ánimo para hablar. Le pido disculpas, sepan entender", expresó el músico en un breve diálogo con el programa SQP.
Ante las consultas de la prensa sobre su estado emocional, el artista reconoció su malestar y cerró la entrevista con un pedido de respeto. "Estoy como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar", admitió Ortega, y luego concluyó: "Es algo privado entre dos personas".