Furia rompió el silencio al abandonar Gran Hermano: "Voy a cuidar mi salud"

La participante manifestó malestar físico en las últimas horas y, por precaución, la producción decidió que se le realicen estudios médicos. Luego de los resultados, algunos valores generaron preocupación, motivo por el cual convinieron que lo mejor era que Juliana salga del reality.

Embed Furia habló en vivo con Santi Del Moro y comunicó sus pasos a seguir ante su pronta salida



Mirá #GranHermano en vivo https://t.co/Ppl6ji2TwC



Viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/XJk4OW4Zdp — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 17, 2024

"Primero es cuidar mi salud. No quiero asustar a mi hermana, ni a mis familiares, ni a los furiosos. Me parece que hay algo que salió mal en un estudio y hay que corroborar. Puede ser una cosa muy tranqui como algo que no... Me preocupa porque es un tema de la sangre, tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron, por eso me preocupo", expresó la participante en diálogo con Del Moro.

Sin embargo, la situación no privó a Furia de pensar una jugada y la reveló en el confesionario. "Básicamente quieren eliminarme del juego hace bastante. La idea es decirles que yo misma voy a abandonar la casa por salud. Así que me van a ver irme", contó.

Por último, antes de enfrentarse al resto de la casa, Furia lanzó: "Sé que no es gracioso jugar con la salud, pero si es gracioso verles las caras".

Qué hará Telefe para reemplazar a Furia de Gran Hermano tras su salida de la casa por temas de salud

En medio de todo el escándalo por la salida de Juliana Scaglione de la casa de Gran Hermano, Telefe tomó una decisión respecto a lo que pasará con el futuro de la participante. Además, Laura Ubfal contó cuál es el verdadero motivo del abandono.

Una de las participantes más destacadas de la casa y más queridas por el público es Furia y el reciente comunicado de Santiago del Moro en su cuenta de Instagram no solo llamó la atención, sino que preocupó. Lo que más despertó curiosidad es que se anuncie por redes y no en el programa.

La cuestión del aviso fue lo que despertó más inquietud en la gente porque lo apartaron del show, es decir, fue más serio por tratarse de salud. Coy Scaglione confirmó que no se trata de un embarazo y pidió que no haya haters que inventen.