Gran Hermano 2023: la hermana de Furia contó la verdad sobre el embarazo de Juliana

Luego decidió confirmar que su hermana menor no está embarazada y lo hizo de una forma particular: "Para los haters, no inventen noticias falsas, la única voz real es la de Furia. No voy a ser tía". De esta simple manera, terminó por cortar de raíz todos los rumores vinculados al tema.

Juliana Scaglione Furia embarazo Gran Hermano 2023 El esperado comunicado de Coy sobre Furia. Captura Instagram

Por el momento, desde el noticiero del mediodía de Telefe han informado que Juliana Scaglione sufre una infección urinaria, mientras que la periodista Laura Ubfal aseguró que está anémica. De igual manera, todo se confirmará en el programa diario de Gran Hermano 2023, donde están obligados a confirmar qué pasó.

Coty se puso cara a cara con Furia en Gran Hermano 2023 y armó un escándalo: qué pasó

Las participantes Constanza "Coty" Romero y Juliana "Furia" Scaglione se pusieron cara a cara en Gran Hermano 2023 y se generó mucha tensión delante de sus compañeros de la casa.