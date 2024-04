Se filtró el motivo por el que Furia abandonará la casa: "Los haters..."

Y agregó: “Obviamente cuando los profesionales de la salud así lo consideren, volverá a la casa y seguirá en competencia”. Pero, no será en estos días, ya que en el comunicado dice “próximamente”.

Ante esto, Coy, la hermana de la participante, salió a hablar y a traer tranquilidad: “Está todo bien. Furia está más fuerte que nunca. Muy cuidada y protegida por todos. Gracias, gracias, gracias de corazón a todos por tanto amor”.

Furia Captura de pantalla

Pero lejos de dejar la duda, confirmó que no se trata de un embarazo: “Para que los haters no inventen noticias falsas, la única voz real es la de Furia. No voy a ser tía. Fuck you impeciles”.

Santiago del Moro confirmó en un comunicado que Furia abandonará la casa de Gran Hermano: "Ella elegirá qué contar"

Santiago del Moro sorprendió al público y emitió un comunicado en el que confirma que Juliana Scaglione deberá abandonar la casa porque los médicos decidieron hacerle unos estudios clínicos para determinar cómo se encuentra su salud. Aún no confirmó la fecha.

Gran Hermano Redes sociales

Lejos de utilizar el enigmático y el show del programa, el conductor fue muy serio al informar lo que pasará con el futuro de la participante más controversial de la casa. “Según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos. Ella es la única que va a elegir qué contar”.

Una de las teorías que se manejan en redes sociales que tendría anemia porque, al contar con poco presupuesto semanal, a veces comen poco y podría haberle generado una debilidad corporal. Pero otra de las versiones es que estaría embarazada de Mauro, sin embargo, nada es oficial.