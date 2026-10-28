Encontraron el cuerpo de Nanci Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

Se la buscaba desde principios de octubre en la provincia de Corrientes. Hay tres imputados por femicidio, una por homicidio simple y otro por falso testimonio.

Llegó el peor desenlace: casi tres semanas después de que Nanci Godoy se declarara desaparecida , finalmente hallaron el cuerpo de la mujer sin vida cerca de la escuela donde trabajaba.

Los investigadores apuntaron como principal sospechoso a Ireneo Sarsa, el capataz de la estancia El Kurupí considerando que era el hombre que se encargaba de uno de los tramos que se hacían a caballo hacia la escuela rural. Su casilla estaba apenas a 150 metros de la escuela, de acuerdo con la información que recopilaron las autoridades que seguían como principal hipótesis la línea del femicidio.

Durante las últimas horas se llevó adelante un nuevo operativo policial con el objetivo de hallar más pistas que lleven a dar con el cuerpo: allí las autoridades encontraron prendas de ropa parcial y completamente quemada. El paso siguiente era cotejar las muestras de ADN para intentar obtener información relevante para la investigación, tratar de esclarecer lo ocurrido y encontrar a los responsables.

El periodista Diego Gabriele contó en De Una por C5N más detalles del hallazgo del cuerpo de la maestra : "La hallaron en el punto cero de la investigación, donde estuvieron buscando en el día 1. Debido a la ventana de tiempo desde el femicidio hasta la denuncia, se especuló con que podrían haber descartado el cadáver en cualquier lugar porque se trataba de una zona de difícil acceso".

El periodista confirmó que se encontró al cuerpo alrededor de 200 metros de la tapera que fue foco de la investigación y que todo habría ocurrido por la noche, con un Ireneo Zarza en estado de ebriedad. Sobre las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo, fue un testigo quien dio aviso de la aparición del cuerpo en la zona, aunque lo hizo luego de haber puesto como condición que él iba a colaborar con información siempre y cuando se garantizara de los instructores judiciales porque, evidentemente, no confiaba en la Policía.

Más allá del hallazgo del cuerpo, el foco está puesto en la etapa siguiente de la investigación teniendo en cuenta que a partir de la autopsia correspondiente se podrá determinar el móvil del crimen, las circunstancias en la que asesinaron a Nanci y, como consecuencia, dilucidar los hechos y atribuir responsabilidades. El aporte de esta persona, cuya identidad permanece bajo reserva, fue fundamental para el caso.

A esta hora, las autoridades entienden que el lugar del hallazgo fue el sitio donde descartaron el cuerpo y que se diferencia del lugar donde asesinaron a Nanci, modificando así la escena primaria.

Caso Nanci Godoy: detuvieron al capataz de la estancia El Kurupí

La Justicia ordenó la detención de Ireneo Sarsa, capataz de la estancia El Curupí donde funciona la Escuela Rural N° 626, por ser el principal sospechoso por el presunto femicidio de Nanci Godoy, la maestra desaparecida en Corrientes.

Ireneo Felipe Zarza está imputado por femicidio y detenido de forma preventiva.

La docente y directora suplente estaba desaparecida desde el 7 de octubre. Con estas detenciones, sumada a la de un hombre de apellido Sandoval, ya son cinco los arrestados en el marco de la investigación liderada por los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González.

Según el expediente, testimonios ubican a Zarza a solo 150 metros del establecimiento educativo en las horas previas al hecho. Además, testigos señalaron que el capataz solía mostrar comportamientos agresivos tras consumir alcohol, un dato clave que la fiscalía evaluó junto a la conducta de los otros imputados.

Quiénes están imputados por el femicidio de Nanci Godoy

Ireneo Felipe Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva.

Los otros acusados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio. La búsqueda y los rastrillajes para dar con el paradero continúan en la zona del paraje El Malezal, donde la maestra fue vista por última vez.