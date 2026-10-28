Giro judicial en la causa contra Aníbal Lotocki: fue sobreseído en tres causas por lesiones graves La Justicia benefició al cirujano en tres de las cinco causas iniciadas por expacientes al considerar que los hechos habían prescripto. Los detalles del fallo y cuáles son las causas que siguen en curso. Agregar C5N en









Giro en la causa: Aníbal Lotocki fue sobreseido

Este miércoles, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 resolvió sobreseer a Aníbal Lotocki en tres de las cinco causas por lesiones graves iniciadas a partir de las denuncias de pacientes que se sometieron a intervenciones estéticas con el médico.

El fallo, dictado por el juez Vega, benefició a Lotocki en los expedientes vinculados a las operaciones realizadas a Gabriela Ausmendi (2009), Julieta Cuadros Miranda (agosto de 2011) y Beatriz Berger (2009).

Uno de los puntos centrales de la discusión judicial fue determinar desde cuándo debía comenzar a contarse el plazo de prescripción. Mientras que la querella sostenía que debía calcularse a partir de la aparición de los síntomas, la defensa del médico argumentó que no era posible establecer con certeza si las complicaciones denunciadas estaban relacionadas con las intervenciones.

La Justicia benefició al cirujano en tres de las cinco causas iniciadas por expacientes al considerar que los hechos habían prescripto. NA/Claudio Fanchi Finalmente, la Justicia consideró que, al haber transcurrido más de diez años desde las operaciones realizadas en 2009 y 2011, la acción penal había prescripto. Por ese motivo, resolvió sobreseer a Lotocki en estas tres denuncias.

Que pasa con las causas de Sandra Domínguez, Yesica Forti y Cristian Zárate Tras la resolución, en el tribunal continúan las causas vinculadas con la actriz Sandra Domínguez y Yésica Forti, cuyos casos siguen bajo análisis judicial. En el expediente de Forti, las intervenciones se realizaron en 2016, 2019 y 2021. Al tratarse de intervenciones de hace menos de 10 años, la situación es diferente al de las otras denunciantes.

Aníbal y su esposa Majo Favarón. La causa de Domínguez, continua siendo investigada. De acuerdo con los antecedentes, fue intervenida por Aníbal entre 2009 y 2015. Por su parte, Lotocki enfrenta un juicio por el homicidio de Cristian Zárate, considerado el expediente más grave en su contra. Se espera que en los próximos días se conozca la resolución sobre ese caso.