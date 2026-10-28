Copa Libertadores: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo por Marcos Rojo y ratificó a Estudiantes en la final La Confederación Sudamericana de Fútbol denegó la queja presentada por el club brasileño, que había protestado contra la inclusión del defensor en las semifinales del torneo continental. Ahora se espera la resolución del TAS. Por Agregar C5N en









Marcos Rojo en Estudiantes.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó el reclamo de Flamengo por la presunta mala inclusión del defensor Marcos Rojo tras la clasificación por penales de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores, por lo que ratificó el partido contra Palmeiras. Ahora, se espera la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

El Pincha informó en la red social X la determinación del organismo rector del fútbol sudamericano: "El Club Estudiantes de La Plata informa que la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL resolvió rechazar íntegramente la protesta presentada por Flamengo respecto de la supuesta alineación indebida de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, así como su solicitud de medidas cautelares. ¡Nos vemos el 28, familia!"

El origen del conflicto reglamentario se remonta al pasado 9 de octubre, cuando la directiva de Estudiantes solicitó ante la Conmebol la sustitución del futbolista Gabriel Neves, afectado por una lesión, para incorporar a Rojo a la lista de buena fe de la semifinal. No obstante, el órgano rector del fútbol sudamericano rechazó la petición en dos oportunidades argumentando que el libro de pases en la Argentina había cerrado el 2 de septiembre y que el jugador ya había disputado encuentros oficiales con Racing hasta el 27 de ese mismo mes.

La publicación de Estudiantes. X (@EdelpOficial) Ante la respuesta adversa de las autoridades, Estudiantes recurrió al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) e involucró a Flamengo como contraparte dentro del expediente. El 21 de octubre, el tribunal con sede en Suiza le otorgó al defensor argentino una autorización provisoria para participar del cruce de vuelta tras una medida cautelar, pero rechazó el pedido del Pincha para dejar sin efecto las eventuales consecuencias deportivas o disciplinarias que pudieran derivarse de la sentencia de fondo aunque ahora se espera la resolución definitiva.

En tal sentido, el Mengão remarcó que la institución platense salió a disputar la revancha plenamente advertida sobre los riesgos asumidos y habiendo sido notificada de que, si alineaba a Rojo, se formalizaría la denuncia.