28 de octubre de 2026 Inicio
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Un exjugador de la Selección argentina estaba colgado de la luz y fue enjuiciado en España

Nicolás Pareja, histórico defensor con pasado en Sevilla y campeón olímpico en Pekín 2008, enfrenta un juicio en Alcalá de Guadaíra por una conexión ilegal de electricidad en su casa. La fiscalía pidió diez meses de multa y aún resta la sentencia.

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Nicolás Pareja

Nicolás Pareja, en problemas legales en España por colgarse de la luz.

Nicolás Pareja, exjugador de la Selección argentina, fue denunciado por un vecino en Alcalá de Guadaíra en España y enfrenta una multa de diez meses por una conexión eléctrica ilegal en su vivienda. El campeón de Pekín 2008 aseguró que la instalación estaba hecha antes de comprar la casa, pero la fiscalía lo acusa de defraudación.

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Según el diario ABC Sevilla, el caso contra el futbolista argentino se originó por la denuncia de un vecino en el barrio Real Club Sevilla Golf, donde reside el Pareja. Tras la denuncia, la causa quedó en manos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Guadaíra, y el Ministerio Público pidió una multa de diez meses.

Si bien la fiscalía ordenó 10 meses de multa para el bonaerense, ahora resta la resolución judicial para definir si habrá sanción contra el exfutbolista. La sentencia podría marcar un precedente en este tipo de causas de defraudación eléctrica.

De La Paternal al oro olímpico: la carrera de Nicolás Pareja

Arrancó en Argentinos Juniors en 2003, donde se formó como defensor sólido y despertó el interés europeo. En 2006 pegó el salto al Anderlecht de Bélgica, primera parada de un recorrido internacional que lo llevó a vestir varias camisetas en el Viejo Continente.

También tuvo su paso en el Espanyol de Barcelona y en el Spartak Moscú, pero su mejor versión se vio en el Sevilla FC. Allí disputó más de 100 partidos y levantó tres veces seguidas la Europa League (2014, 2015 y 2016), convirtiéndose en referente del club andaluz.

En 2018 se fue al Atlas de México, donde cerró su carrera antes de anunciar el retiro en 2020. Con la camiseta argentina, dejó huella al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y formar parte del plantel de la Copa América 2011.

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