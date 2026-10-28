28 de octubre de 2026 Inicio
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Frontera sin control: la reconstrucción de la fuga de Flavio Bolsonaro

Un equipo de C5N trabajó en el límite entre Brasil y Argentina, en el paso fronterizo por donde cruzó el líder de la ultraderecha de Brasil, antes de abordar un vuelo privado hacia Estados Unido. La falta de presencia policial en el último puesto brasileño fue determinante para el escape hacia Miami.

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Un equipo de C5N estuvo en el lugar de escape de Flávio Bolsonaro hacia Miami.

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El ex candidato a presidente en Brasil Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Miami, luego de la derrota electoral y tras permanecer durante un día con un paradero desconocido y haber planeado una fuga de película. C5N, desde la frontera, mostró la falta de control en la frontera entre el territorio argentino y brasileño que facilitó la fuga del hijo de Jair Bolsonaro.

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El periodista Nicolás Munafó reconstruyó que el ex senador aprovechó que no había policía en el último paso último del puesto de control de la Policía Federal Brasileña previo al acceso al Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Puente Iguazú, en Misiones, con Foz do Iguaçu ( Brasil) a través del río Iguazú, en la zona de la Triple Frontera.

Según comprobó el equipo periodístico de C5N en el lugar, en el puesto no había efectivos policiales realizando operativos ni pidiendo documentación a los vehículos que abandonaban territorio brasileño.

"Acá en este último control policial del lado brasileño no hay control precisamente, y por eso bueno, aprovechó esta oportunidad para pasar", describió Munafó y agregó: "Este es el último puesto de control. No hay ningún policía más adelante. Vos después ya hacés aproximadamente 4 o 5 km, pasás el puente Tancredo Neves y ya te metés en territorio argentino".

A pesar de que el lugar tiene infraestructura física y las cabinas de control correspondientes para el personal de seguridad, los automóviles pueden pasara libremente hacia la Argentina. Tanto que, el propio periodista cruzó a pie por el sector aduanero demostrando que ningún agente le pidió identificación ni le cortó el paso.

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