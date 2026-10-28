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Los agarraron infraganti: captaron a dos participantes de MasterChef a los besos en una fiesta

Los protagonistas rompieron el silencio sobre su acercamiento, aclararon lo que ocurrió y hablaron sobre su relación actual.

Dos integrantes del reality fueron vistos juntos.

Dos integrantes del reality fueron vistos juntos.

Imagen creada con IA

Los influencers Julieta Poggio y Grego Rossello quedaron envueltos en rumores de romance luego de que trascendiera que habrían sido vistos a los besos durante una fiesta de MasterChef Celebrity. La versión generó repercusión, aunque ambos protagonistas salieron a aclarar qué ocurrió realmente entre ellos.

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La exparticipante de Gran Hermano reconoció que tuvo un acercamiento con el conductor, pero aseguró que no sucedió recientemente. “Ahí hubo un besito juguetón nada más con Grego. Un piquitito”, confesó Julieta Poggio al referirse al episodio.

La actriz explicó que aquel encuentro ocurrió tiempo atrás y negó que estuviera relacionado con la última celebración del programa de Telefe. “No, no es de ahora. Fue hace un montón”, afirmó, y ubicó el beso aproximadamente dos años atrás.

Además, Poggio destacó que actualmente mantiene una relación de amistad con Grego Rossello y descartó cualquier vínculo amoroso. “No, re amigos, la verdad. Nos llevamos re bien con Grego. Es lo más. Posta lo quiero mucho”, expresó.

Julieta Pog

Julieta Pog

Qué dijo Grego Rossello sobre el beso con Julieta Poggio

Grego Rossello también habló sobre los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Julieta Poggio y confirmó que existió un beso entre ambos. Sin embargo, aclaró que ocurrió hace varios años y no durante una fiesta reciente de MasterChef Celebrity.

“Yo con Juli Poggio no me di ningún beso. Sí es cierto que en Banana hace mil años. Hace como cuatro años. Yo alguna vez me di un beso con Juli, pero no ahora”, explicó el conductor, quien situó aquel acercamiento en Banana, un conocido boliche de Buenos Aires.

El humorista también se refirió a su presente sentimental y aseguró que, aunque está soltero, no mantiene ningún romance con la exparticipante de Gran Hermano. “No, yo estoy soltero, pero igual. Tengo buena onda con el novio de Juli y todo. Nada que ver. Sería rarísimo”, sostuvo.

En ese sentido, Rossello remarcó que el beso no modificó la relación entre ambos y que continuaron compartiendo distintos momentos a lo largo de los años. “Yo en el medio la vi mil veces a Juli. Hoy soy amigo. También trabaja acá en el canal”, señaló.

Por su parte, Julieta Poggio confirmó que su actual pareja conoce al conductor y que mantienen un buen vínculo. “El otro día lo conoció mi novio. Le cayó re bien”, reveló la actriz, quien volvió a descartar las versiones sobre una posible relación sentimental.

No obstante, surgieron nuevas versiones sobre un supuesto acercamiento reciente entre los participantes de MasterChef Celebrity. En LAM, la periodista Karina Iavícoli aseguró: “Lo que a mí me dijeron es que ellos estuvieron chapando”, en referencia a un presunto encuentro en Uptown, aunque esa información no fue confirmada por los protagonistas.

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