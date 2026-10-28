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Insólito: un famoso conductor argentino ganó un juicio millonario por un lavarropas

El protagonista inició un reclamo judicial por las reiteradas fallas de un electrodoméstico de alta gama con inteligencia artificial y obtuvo una compensación económica.

Un electrodoméstico fue el detonante que desencadenó en un juicio millonario.

Un electrodoméstico fue el detonante que desencadenó en un juicio millonario.

creada con IA

El conductor y locutor Leandro “Chino” Leunis protagonizó un insólito caso judicial por un lavarropas de alta gama que presentó reiteradas fallas de funcionamiento. Lo que comenzó como un inconveniente doméstico terminó convirtiéndose en una disputa por los derechos del consumidor.

El famoso conductor habló de sus origenes laborales y sorprendió a todos.
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El caso tomó repercusión en el mundo del espectáculo por el millonario monto involucrado y las dificultades para conseguir una solución. La controversia también puso el foco en la tecnología, los electrodomésticos inteligentes y las obligaciones de las empresas frente a los reclamos de sus clientes.

El juicio millonario que ganó el Chino Leunis por un lavarropas

El “Chino” Leunis obtuvo una resolución favorable en un reclamo contra la empresa que le vendió un lavarropas de alta gama con funciones de inteligencia artificial. Según la información difundida, el electrodoméstico había sido adquirido por su familia a través de un canal oficial de comercialización.

El conflicto comenzó por fallas técnicas reiteradas que impedían utilizar el aparato correctamente. De acuerdo con lo informado en Intrusos (América TV), la denuncia se originó por “desperfectos técnicos recurrentes en un lavarropas de alta gama, adquirido por la familia en un canal oficial”.

Leandro

Leandro "El Chino" Leunis.

Según detallaron en el programa, “el equipo presentaba un inconveniente crónico que impedía su correcto funcionamiento”. Además, explicaron que el lavarropas fue revisado por el servicio técnico en al menos cinco oportunidades, pero ninguna de esas intervenciones logró resolver definitivamente el problema.

La persistencia de las fallas obligó a la familia a afrontar gastos adicionales de reparación por $300.000 y $290.400, respectivamente. Ante la falta de respuestas satisfactorias, Leunis decidió avanzar con un reclamo formal para recuperar el dinero invertido en el electrodoméstico y los costos técnicos.

En ese contexto, desde el ciclo televisivo señalaron que “solicitaron ante el Municipio de San Isidro la restitución del valor del bien y gastos técnicos afrontados, a falta de una solución directa en la vía privada”. También precisaron que, “frente a la postura de cada parte, la dirección del organismo local resolvió elevar las actuaciones al secretario de sumarios”.

Finalmente, el reclamo tuvo un desenlace favorable para el Chino Leunis, con una restitución económica informada de aproximadamente $5 millones. El caso adquirió notoriedad por involucrar un electrodoméstico con inteligencia artificial y por evidenciar las consecuencias que pueden tener las fallas persistentes en productos tecnológicos de alto valor.

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