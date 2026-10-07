Fuerte decisión en Telefe: el cambio de última hora que desconcertó a los televidentes

Una inesperada modificación en pantalla llamó la atención de la audiencia y escondió detrás un emotivo homenaje que atravesó toda la programación.

Telefe tomó una decisión excepcional en plena despedida de Lionel Messi: modificó su histórico logo de las tres esferas azul, verde y roja y lo reemplazó temporalmente por una versión celeste, blanca y celeste , en sintonía con la camiseta de la Selección argentina .

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La transformación incluyó un detalle especialmente pensado para Messi: sobre la esfera blanca apareció el número 10 en dorado . El cambio se trasladó también a las redes sociales oficiales de Telefe , donde la señal reemplazó su identidad habitual por la imagen creada para la despedida.

La modificación sorprendió a los televidentes porque intervino uno de los elementos visuales más reconocibles de la televisión. No se trató de un relanzamiento permanente de marca, sino de una acción extraordinaria vinculada al último partido de Messi con la Selección, frente a Benín en el Monumental.

Telefe acompañó la decisión estética con una alteración profunda de su programación: la despedida atravesó prácticamente toda la pantalla, con móviles, programas especiales y una extensa previa desde el Monumental. La apuesta terminó convirtiendo al acontecimiento deportivo en el eje central de la jornada del canal.

La jugada resultó extraordinaria para Telefe en materia de rating: según los datos de Kantar IBOPE publicados este miércoles, Argentina-Benín promedió 35,1 puntos , convirtiéndose en lo más visto del martes 6 de octubre y en la cuarta marca más alta de la televisión abierta en lo que va de 2026 .

La audiencia ya había mostrado cifras excepcionales antes de que rodara la pelota: la previa promedió 18,2 puntos y terminó tercera entre los programas más vistos del día. Después del encuentro, el post partido alcanzó 28 puntos, suficiente para quedarse con el segundo lugar de toda la jornada.

El minuto a minuto fue todavía más contundente: Telefe arrancó el encuentro con 31,9 puntos, alcanzó 34,4 durante la ovación de los diez minutos y cerró el primer tiempo con un pico de 35,2. Sobre el final del partido, la señal llegó a tocar los 36 puntos de rating.

Lionel Messi jugó su último partido con la Albiceleste en el Monumental. X @Argentina

El efecto Messi también modificó por completo la competencia: Telefe terminó el martes con 15,8 puntos de promedio diario, contra apenas 3,0 de El Trece, una diferencia de 12,8 puntos. En el prime time, la brecha fue todavía mayor: 30,6 puntos para Telefe contra 1,9 de El Trece.

Así, la decisión de convertir la despedida de Lionel Messi en un acontecimiento integral de televisión tuvo respaldo inmediato de la audiencia: Telefe ocupó los cinco primeros puestos del ranking diario. Partido, post y previa marcaron 35,1, 28 y 18,2 puntos, respectivamente, coronando una jornada histórica para la señal.