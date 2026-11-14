Moria Casán y Flor de la V opinaron sobre la vuelta del Bailando y la posible competencia con Santiago del Moro Las conductoras analizaron la vuelta del clásico certamen que encabeza Marcelo Tinelli y el probable choque con el Bailando con las Estrellas que conducirá Santiago del Moro en Telefe en 2027. Agregar C5N en









El regreso del formato de baile reactivó las comparaciones con el histórico ciclo conducido por Tinelli. Redes sociales

Las conductoras Moria Casán y Flor de la V dieron su versión sobre la vuelta del Bailando, el certamen de baile y escándalo que condujo Marcelo Tinelli. También opinaron sobre la realización del Bailando con las estrellas, que conduciría Santiago del Moro, y que premia la calidad de la danza y la evolución de las parejas en la pista.

Para "La One", el corazón del formato de Bailando por un Sueño está en la chispa del vivo. "El Bailando es nuestro, argento, de ese ida y vuelta y de sorprendernos con la impronta", explicó la estrella. A la vez, advirtió que volcarse únicamente hacia lo académico o técnico puede restarle efectividad al show.

Tal como lo viene haciendo hace tiempo, la mediática apuntó a la falta de figuras y al nulo recambio generacional en la pantalla. "No hay estelaridad. Hay celebrities, hay chicas nuevas y hombres nuevos, pero no sé cómo bancan un ida y vuelta... Hay que probarlos, pero estelaridad hay muy poca", sostuvo.

"Tinelli me llamó para que charlemos pero no tengo tiempo", remarcó Casán, y explicó que entre el ciclo La Mañana de Moria y la obra de teatro Cuestión de género no tiene tiempo para esta propuesta. En cuanto al nuevo programa de Del Moro, opinó que "bienvenido todo".

Por su parte, Flor de la V se alegró por los nuevos proyectos para televisión, como la adaptación argentina de Dancing with the Stars, titulada Bailando con las Estrellas en Telefe. "¡Me encanta! Es un programón, el formato es espectacular", aseguró en Puro Show.