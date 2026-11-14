IR A
IR A

Moria Casán y Flor de la V opinaron sobre la vuelta del Bailando y la posible competencia con Santiago del Moro

Las conductoras analizaron la vuelta del clásico certamen que encabeza Marcelo Tinelli y el probable choque con el Bailando con las Estrellas que conducirá Santiago del Moro en Telefe en 2027.

El regreso del formato de baile reactivó las comparaciones con el histórico ciclo conducido por Tinelli.

El regreso del formato de baile reactivó las comparaciones con el histórico ciclo conducido por Tinelli.

Redes sociales

Las conductoras Moria Casán y Flor de la V dieron su versión sobre la vuelta del Bailando, el certamen de baile y escándalo que condujo Marcelo Tinelli. También opinaron sobre la realización del Bailando con las estrellas, que conduciría Santiago del Moro, y que premia la calidad de la danza y la evolución de las parejas en la pista.

La reacción de Tini Stoessel al ver las fotos de los hijos de Rodrigo De Paul se volvió viral.
Te puede interesar:

Las contundentes palabras de Tini Stoessel sobre los hijos de Rodrigo De Paul que nadie pasó por alto

Para "La One", el corazón del formato de Bailando por un Sueño está en la chispa del vivo. "El Bailando es nuestro, argento, de ese ida y vuelta y de sorprendernos con la impronta", explicó la estrella. A la vez, advirtió que volcarse únicamente hacia lo académico o técnico puede restarle efectividad al show.

Tal como lo viene haciendo hace tiempo, la mediática apuntó a la falta de figuras y al nulo recambio generacional en la pantalla. "No hay estelaridad. Hay celebrities, hay chicas nuevas y hombres nuevos, pero no sé cómo bancan un ida y vuelta... Hay que probarlos, pero estelaridad hay muy poca", sostuvo.

"Tinelli me llamó para que charlemos pero no tengo tiempo", remarcó Casán, y explicó que entre el ciclo La Mañana de Moria y la obra de teatro Cuestión de género no tiene tiempo para esta propuesta. En cuanto al nuevo programa de Del Moro, opinó que "bienvenido todo".

Por su parte, Flor de la V se alegró por los nuevos proyectos para televisión, como la adaptación argentina de Dancing with the Stars, titulada Bailando con las Estrellas en Telefe. "¡Me encanta! Es un programón, el formato es espectacular", aseguró en Puro Show.

La mediática marcó una diferencia de fondo entre los dos shows: "El Bailando que tuvimos inicialmente se desvirtuó hacia el escándalo, hacia las peleas y lo que pasaba con los participantes. Acá no, acá es 100% baile". Además, fue contundente al señalar que no ve a Del Moro replicando el estilo informal y mediático de Tinelli.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La One, en su programa de televisión.

El coqueteo en vivo de Moria Casán con un famoso argentino 52 años menor que ella

Su incorporación todavía no fue confirmada de manera oficial.

Se supo quién sería el jurado "bajo siete llaves" que reemplazaría a Damián Betular en MasterChef

Elle Fanning asistió a la premiere de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha con una creación de Robert Wun.

Así es el look de ballet que lució Elle Fanning y sorprendió a todos en la alfombra roja

Daniel Bifulco estaba recostado y no había signos de violencia.

El llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco antes de su muerte

Godzilla regresa en una nueva entrega que mezcla monstruos legendarios con una historia profundamente humana.

Se estrena Godzilla Minus Zero: ¿un imperdible para ver en la pantalla grande?

últimas noticias

play
Aníbal Gordon, en una foto tomada durante el jucio por el secuestro de Guillermo Patricio Kelly. 

Aníbal Gordon: de ladrón de bancos a ícono de la represión ilegal, la historia real detrás de la serie de Netflix

Hace 1 hora
La vida es una experiencia para recordar quiénes somos.

Somos conciencia: la enseñanza milenaria que cambia nuestra forma de ver la vida

Hace 2 horas
Fran estuvo hospitalizado y llegó a pasar por terapia intensiva tras el ataque homoodiante en San Miguel de Tucumán.

La reconstrucción del ataque homoodiante en Tucumán: "Si no me metía, lo mataban"

Hace 2 horas
La doctrina social que León XIV reivindicó plantea una oposición de fondo a los fundamentos del programa libertario.

El mensaje del Papa, el costo social del ajuste y las internas de un Gobierno que no logra reordenarse

Hace 2 horas
La visita de León XIV abrió debates necesarios de cara a 2027.

Fue política: la visita del Papa marcó la agenda oficial y el debate electoral para el 2027

Hace 2 horas