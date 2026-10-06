El fuerte posteo de Rodolfo Barili que movilizó a todo Telefe: "No sé cómo..." El conductor compartió una profunda reflexión en sus redes sociales que despertó emoción. Agregar C5N en









El locutor hizo una publicación muy sentida en sus redes sociales.

El conductor Rodolfo Barili volvió a quedar en el centro de la escena por una publicación personal que rápidamente tuvo repercusión en el mundo de la televisión. El histórico periodista de Telefe eligió sus redes sociales para mirar hacia atrás y compartir una reflexión cargada de emoción.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía retro de sus comienzos profesionales y puso el foco en el paso del tiempo, la vocación y su relación con el público. El mensaje fue retomado durante las últimas horas por distintos medios y volvió a poner en primer plano la extensa historia de Barili en Telefe.

El posteo de Barili por su aniversario en Telefe El motivo del mensaje fue una fecha muy especial: Rodolfo Barili cumplió 33 años en Telefe. El conductor recordó que comenzó a trabajar en la señal el 5 de octubre de 1993, cuando apenas tenía 20 años, y abrió su publicación con una frase contundente: "Hoy hace 33 años que entré a TELEFÉ. Un 5 de octubre de 1993 con tan solo 20 años".

Pero fue su reflexión posterior la que concentró buena parte de la repercusión. Al dimensionar las más de tres décadas transcurridas desde aquel primer día, Barili expresó: "Una vida, sí. Una vida ha pasado. Uno no sabe cómo, pero ahí está el tiempo, siempre transcurriendo". Sus palabras estuvieron acompañadas por una imagen de sus primeros tiempos en la señal.

El aniversario también le permitió hablar sobre el significado que tuvo Telefe en su desarrollo profesional. Sin centrarse únicamente en los años acumulados frente a las cámaras, el periodista agradeció a quienes hicieron posible su recorrido: "Gracias a todos los que me han permitido llegar hasta acá", escribió.

El posteo de Barili por su aniversario en Telefe. Instagram @rodolfobarili En ese mismo mensaje apareció una de sus declaraciones más personales sobre su vínculo con la televisión y el oficio periodístico. "Es una vida haciendo lo que amo hacer y en el lugar en el que, desde muy pibe, soñaba con hacerlo", sostuvo Barili al describir lo que representan para él estas tres décadas en Telefe. El conductor también reservó un lugar central para quienes lo acompañaron desde el otro lado de la pantalla. "Gracias a ustedes que cada noche me permiten entrar a sus casas. Gracias por ser parte de este sueño", manifestó, en una dedicatoria directa a los televidentes que lo siguieron durante diferentes etapas de su carrera.