IR A
IR A

El fuerte posteo de Rodolfo Barili que movilizó a todo Telefe: "No sé cómo..."

El conductor compartió una profunda reflexión en sus redes sociales que despertó emoción.

El locutor hizo una publicación muy sentida en sus redes sociales.

El locutor hizo una publicación muy sentida en sus redes sociales.

El conductor Rodolfo Barili volvió a quedar en el centro de la escena por una publicación personal que rápidamente tuvo repercusión en el mundo de la televisión. El histórico periodista de Telefe eligió sus redes sociales para mirar hacia atrás y compartir una reflexión cargada de emoción.

La hija del conductor se refirió a su salida del reality musical.
Te puede interesar:

Se supo la verdad por la que la hija de Mario Pergolini se bajó de Popstars y cuál fue la reacción del famoso conductor

La publicación estuvo acompañada por una fotografía retro de sus comienzos profesionales y puso el foco en el paso del tiempo, la vocación y su relación con el público. El mensaje fue retomado durante las últimas horas por distintos medios y volvió a poner en primer plano la extensa historia de Barili en Telefe.

El posteo de Barili por su aniversario en Telefe

El motivo del mensaje fue una fecha muy especial: Rodolfo Barili cumplió 33 años en Telefe. El conductor recordó que comenzó a trabajar en la señal el 5 de octubre de 1993, cuando apenas tenía 20 años, y abrió su publicación con una frase contundente: "Hoy hace 33 años que entré a TELEFÉ. Un 5 de octubre de 1993 con tan solo 20 años".

Pero fue su reflexión posterior la que concentró buena parte de la repercusión. Al dimensionar las más de tres décadas transcurridas desde aquel primer día, Barili expresó: "Una vida, sí. Una vida ha pasado. Uno no sabe cómo, pero ahí está el tiempo, siempre transcurriendo". Sus palabras estuvieron acompañadas por una imagen de sus primeros tiempos en la señal.

El aniversario también le permitió hablar sobre el significado que tuvo Telefe en su desarrollo profesional. Sin centrarse únicamente en los años acumulados frente a las cámaras, el periodista agradeció a quienes hicieron posible su recorrido: "Gracias a todos los que me han permitido llegar hasta acá", escribió.

El posteo de Barili por su aniversario en Telefe.

El posteo de Barili por su aniversario en Telefe.

En ese mismo mensaje apareció una de sus declaraciones más personales sobre su vínculo con la televisión y el oficio periodístico. "Es una vida haciendo lo que amo hacer y en el lugar en el que, desde muy pibe, soñaba con hacerlo", sostuvo Barili al describir lo que representan para él estas tres décadas en Telefe.

El conductor también reservó un lugar central para quienes lo acompañaron desde el otro lado de la pantalla. "Gracias a ustedes que cada noche me permiten entrar a sus casas. Gracias por ser parte de este sueño", manifestó, en una dedicatoria directa a los televidentes que lo siguieron durante diferentes etapas de su carrera.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una nuevo debate encendió la disputa por el accionar de una integrante del programa.

Escándalo en MasterChef: piden que echen a una figura del programa por una "inadmisible" conducta

Levantaron MasterChef.

Levantaron MasterChef a pocas semanas de su debut: Telefe explicó los motivos

El humorista fue el primer eliminado de la competencia.

Pachu Peña, eliminado de MasterChef: el jurado se indignó por este detalle de su plato

El periodista salió al cruce tras las expresiones de la conductora.

El furioso descargo de Diego Leuco contra Florencia de la V por la falsa noticia del levantamiento de La Peña de Morfi

La posible denominación del grupo femenino que surgirá del reality generó distintas reacciones entre los seguidores.

Se filtró el nombre de la banda que saldría de Popstars y las redes estallaron: cuál es

¿Qué va a pasar con La Peña de Morfi?

Fuerte reacción de Telefe: qué pasará con La Peña de Morfi

últimas noticias

La empresa recomiena usar la antena en el techo del vehículo.

Multas de hasta $400.000 por llevar antenas de Starlink en el auto: cuál es la razón y cómo evitarlo

Hace 7 minutos
La hija del conductor se refirió a su salida del reality musical.

Se supo la verdad por la que la hija de Mario Pergolini se bajó de Popstars y cuál fue la reacción del famoso conductor

Hace 18 minutos
Experiencias de cohetería, charlas y proyecciones forman parte de los eventos por la Semana del Espacio.

Semana Mundial del Espacio: agenda gratis en Buenos Aires y La Plata

Hace 32 minutos
La prueba piloto comenzó con tratamientos externos de para el acné (imagen generada con IA).

En EEUU aprobaron un programa piloto para que la IA pueda emitir recetas sin la supervisión de un médico

Hace 34 minutos
Javier Milei.

El Gobierno va a apelar el fallo a favor de la Ley de Financiamiento Universitario

Hace 36 minutos