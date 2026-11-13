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Un exfigura de Telefe abrió una cuenta de Only Fans: quién es y cuánto cuesta la suscripción

Tras haber ganado popularidad en un exitoso programa y mantenerse alejado de la televisión, el joven sorprendió a sus seguidores con un inesperado giro en redes sociales.

Un exparticipante de Gran Hermano abrió una cuenta de OnlyFans.

Un exparticipante de Gran Hermano abrió una cuenta de OnlyFans.

El mundo de las redes sociales y el entretenimiento digital volvió a sacudirse con el inesperado desembarco de un rostro muy recordado de la televisión abierta en la venta de material para adultos. Se trata de Alan Simone, quien saltó a la popularidad masiva tras formar parte de Gran Hermano 2023/2024, y que ahora comunicó oficialmente a sus seguidores la creación de su propio perfil en OnlyFans.

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Luego de concluir su estadía en la casa más famosa de la Argentina, el joven oriundo de Chivilcoy había optado por tomar distancia de los estudios televisivos y del circuito mediático tradicional. Durante todo este tiempo fuera de cámara, mantuvo un perfil sumamente bajo enfocado en su vida cotidiana y en exhibir en su cuenta de Instagram sus exigentes rutinas de entrenamiento en el gimnasio para transformar y tonificar su figura.

Con el lanzamiento de esta nueva faceta comercial orientada a un público adulto, el exconcursante promete material inédito y sin censura para quienes decidan sumarse a su comunidad privada. Para dejar bien en claro cuál será la impronta de este emprendimiento digital, redactó una presentación directa en la biografía de su flamante usuario: "Contenido exclusivo que no viste en ningún lado. Sin filtro y sin limites, algo que no vas a encontrar en mis redes".

Más allá de las fotografías y videos disponibles en su muro, la propuesta incluye un canal de intercambio personalizado para fidelizar a los usuarios que abonen el acceso. En esa misma línea, el exparticipante invitó a sus admiradores a mantener charlas íntimas mediante mensajería directa, expresando su entusiasmo por ese ida y vuelta: "Suscribite y vamos a poder hablar por privado para conocernos, me encanta saber quien esta del otro lado".

Finalmente, se conocieron las condiciones económicas y el volumen inicial de material con el que desembarcó en la plataforma internacional. En su estreno oficial, el exparticipante publicó sus primeros nueve posteos y estableció una tarifa mensual de 15 dólares para acceder a todo su contenido, acompañando el anuncio en sus historias de Instagram con una postal exhibiendo sus abdominales bajo la frase "Lo que todos pidieron".

Quién es Alan Simone, ex Gran Hermano

Alan Simone saltó a la fama nacional en diciembre de 2023 al ingresar como participante a la undécima edición de Gran Hermano Argentina por la pantalla de Telefe. Oriundo de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, llegó al reality con un perfil bien marcado por sus raíces rurales, ya que desde los 15 años trabajó junto a su padre en tareas de campo, siembra y cosecha.

Durante su estadía en la casa más famosa del país, su juego estuvo fuertemente atravesado por su estrecho vínculo con su compañera Sabrina Cortez, con quien protagonizó uno de los romances más seguidos y polémicos de la temporada. Tras convertirse en el octavo eliminado del certamen, Alan apostó por la exposición mediática en Buenos Aires: formalizó su noviazgo con Cortez, participó en ciclos de streaming y aprovechó su popularidad en redes sociales, aunque la relación terminó poco tiempo después.

A pesar de haber disfrutado del vértigo de la televisión y la fama repentina, el exconcursante decidió dar un giro rotundo y priorizar su bienestar lejos de los escándalos del espectáculo. Cansado de las presiones del ambiente artístico, optó por armar las valijas y regresar definitivamente a su Chivilcoy natal para reencontrarse con sus afectos y retomar la vida tranquila del trabajo rural que siempre lo identificó.

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