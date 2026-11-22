El DT de la Selección argentina campeona del mundo participó del Gran Fondo Siete Lagos, una carrera de 110 kilómetros, y terminó tercero en su categoría.

Tras la victoria de la Selección argentina ante Costa Rica , Lionel Scaloni participó del Gran Fondo Siete Lagos , una carrera de 110 kilómetros en Neuquén , y logró el tercer lugar en el podio de su categoría. El resultado le permitió clasificarse al Mundial 2027 de ciclismo .

El DT de la Albiceleste completó los 110 kilómetros que unieron San Martín de los Andes con Villa La Angostura en un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 54 segundos . Con esa marca, consiguió el tercer lugar en la categoría M45-49, en una definición muy ajustada: quedó a tres segundos del segundo puesto y a 28 del ganador.

El cuerpo técnico de la Selección argentina acompañó a su entrenador. Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli y Luis Martín estuvieron presentes entre el púbico de la competencia.

El gobernador neuquino, Rolando Figueroa , destacó en X la presencia del deportista como "una oportunidad única" para agradecerle "las alegrías" que la Selección le dio al pueblo neuquino.

La competencia contó con 2.500 participantes y, por primera vez, formó parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como competencia clasificatoria para el Campeonato Mundial de Gran Fondo.

NEUQUÉN, ESCENARIO DEL DEPORTE INTERNACIONAL Acompañamos la llegada del Gran Fondo Siete Lagos, que reunió a cerca de 2.500 ciclistas en una edición histórica para nuestra provincia, incorporada por primera vez al calendario de la UCI. Una oportunidad única para saludar a… pic.twitter.com/hl2kj4FO6D

Cómo empezó la relación de Lionel Scaloni con el ciclismo

El responsable de la Selección conoció en Mallorca, la isla donde vive, al extenista español Carlos Moyá, quien le recomendó probar el ciclismo después de dejar la competencia profesional. "Me dijo: ‘Probá el ciclismo, que es un deporte que no tiene impacto’", recordó Scaloni y detalló: "Al final competís contra vos mismo, que está bueno también".

De esta manera, el entrenador argentino se mantiene activo sin tener que forzar su cuerpo con un deporte de alto impacto. Aunque no deja la competencia de lado y participa en carreras como la de este domingo para desafiarse.