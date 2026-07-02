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Fuerte crisis: los motivos de la mudanza de la China Suárez y sus hijos de la casa de Mauro Icardi

La modelo se fue de la casa de los sueños tras una discusión sobre Ekaterina Ojeda y sigue sin volver. Adjudican su enojo a otra razón relacionada con la salida del futbolista del Galatasaray.

Mauro Icardi no renovó el contrato con el Galatasaray en Turquía.

Mauro Icardi no renovó el contrato con el Galatasaray en Turquía.

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La China Suárez abandonó la casa de los sueños de Mauro Icardi junto a sus hijos Magnolia y Amancio y un perro y se instaló en su hogar en el barrio privado San Jorge. Pese a que la decisión está enmarcada solo en una discusión más y no se habrían separado, la modelo se fue hace cinco días y todavía no regresó con el futbolista.

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La periodista de espectáculos Yanina Latorre detalló en su cuenta de Instagram que la actriz dejó su ropa en la casa de Icardi y que el deportista la fue a buscar a su casa, pero ella se mantuvo firme y no regresó. Volvió a visitarla este jueves y, al cierre de esta nota, se desconoce si efectivamente regresó a vivir con el futbolista.

Las historias de Yanina Latorre sobre la discusión de la China Suárez y Mauro Icardi.

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La conductora detalló que la artista descubrió chats donde el delantero le solicitó a un intermediario que le gestionara un acercamiento con la joven de la agencia de Wanda Nara, lo que provocó que armara las valijas de inmediato y se trasladara con sus chicos al country. Latorre sumó que el enojo de la China también se debe al contrato que el futbolista no pudo renovar.

El rol de Wanda Nara en la salida de Mauro Icardi del Galatasaray

La conductora de SQP aseguró que Mauro "está muy deprimido", sostuvo que el equipo turco "tiene otro capitán", afirmó que "no gustaron" los dichos de Wanda Nara sobre que el deportista nunca quiso a los turcos no vivir en Turquía y adelantó que le pide $100 millones por ello.

La conductora explicó que "Mauro le echa la culpa a Wanda de arruinarle la negociación con el Galatasaray", pero que el manager Elio Pino aclaró en su Instagram que el contrato con el equipo turco se cayó el 18 de junio porque "las expectativas de las partes no coincidían". Wanda estalló en SQP el 25 de junio.

Por otro lado, el delantero saldó la deuda de alimentos por casi u$s400.000, pero la plata todavía no se acreditó en la cuenta argentina correspondiente. Según la periodista de espectáculos, la China "hizo fuerza" para que la saldara.

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