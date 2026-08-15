Estaban juntos hace 17 años, ella lo engañó y se separaron: ahora confirmó a su nuevo novio

La modelo Adabel Guerrero quedó en el foco del conflicto cuando admitió que le había sido infiel a su pareja, admitió que su vínculo con el padre de su hija estaba desgastado y se separó. Ahora confirmó su romance con Rodrigo y se mostró feliz.
La modelo contó que el motivo inicial por el que decidió romper la relación: "Yo decía que no me iba a separar y la vida me lo puso en el medio".
La modelo Adabel Guerrero quedó en el foco del conflicto cuando admitió que le había sido infiel a su pareja, admitió que su vínculo con el padre de su hija estaba desgastado y se separó. Ahora confirmó su romance con Rodrigo y se mostró feliz.
En el streaming de Nazarena Vélez contó: "Estoy de novia. Desde que me separé se me vinculó con Rodrigo y es verdad que hubo algo fuerte ahí. Yo decía que no me iba a separar y la vida me puso a Rodrigo en el medio. Me voló la cabeza cuando lo conocí y dije ‘esta es la señal’".
Ahora admitió que está feliz, a pesar del sube y baja de emociones: "Todavía me cuesta porque no tengo la familia que armé, pero me digo que esta es la nueva realidad. Lola está bien ahora, Martín está bien, yo estoy bien y Rodrigo también".
"Hacía muchos años que no era feliz y lloraba porque sabía que ya estaba roto. Cuando conocí a Rodrigo me voló la cabeza y dije ‘cagam… pero no cagam… Está buenísimo esto’", concluyó.
La separación entre los ex integrantes de Gran Hermano, Daniela Celis y Nick Sicaro, concretada a mediados de junio tras apenas dos meses de relación, sumó una nueva versión sobre sus motivos. La explicación surgió de declaraciones de la conductora Yanina Latorre en su programa de televisión, donde habló de diferencias en la intimidad de la pareja.
“El problema de Nick es que ella le pedía cosas que él no hacía”, afirmó Latorre. Luego, ante la consulta de sus compañeros, agregó: “Que no le baldeaba el patio”, en una referencia a una práctica sexual que, según su versión, Celis esperaba de su entonces pareja.
En Sálvese Quien Pueda (América TV), el periodista Martín Salwe también aportó una explicación sobre esa versión y sostuvo que Sicaro tenía una postura determinada respecto de ciertas prácticas íntimas dentro de sus relaciones. Se trata, en todos los casos, de testimonios difundidos públicamente y no de una confirmación de los protagonistas.