Filtraron qué dijo la China Suárez sobre la pelea con Mauro Icardi por el coqueteo con Ekaterina Se supo la versión oficial de la actriz tras el fuerte revuelo mediático por la supuesta crisis de pareja. Agregar C5N en









Se reveló lo que piensa la actriz tras el escandalo.

Tras la difusión de un video que muestra a Mauro Icardi caminando en soledad junto a sus hijas, sin la presencia de la China Suárez, el escándalo del momento sumó un nuevo e intrigante capítulo televisivo. A partir de esas imágenes, Yanina Latorre aseguró en SQP que la actriz abandonó la propiedad que compartían en Nordelta tras una discusión motivada por los celos y la desconfianza por la modelo Ekaterina Ojeda, cuyos mensajes al delantero terminaron de dinamitar la paz.

De acuerdo con la información brindada por la panelista, el quiebre se produjo cuando la China decidió revisar el teléfono celular del futbolista y se topó con un hallazgo inesperado que confirmó sus peores sospechas. La conductora detalló que la artista descubrió chats donde el atacante le solicitaba a un intermediario que le gestionara un acercamiento con la joven de la agencia de Wanda Nara, lo que provocó que armara las valijas de inmediato y se trasladara con sus chicos al country San Jorge.

Frente a la enorme repercusión de esta versión, el periodista Gustavo Méndez utilizó su ciclo de streaming La Posta para dar a conocer la postura oficial y defensiva de la propia protagonista de la historia. Intentando desactivar la bomba mediática, el comunicador expuso las explicaciones que le transmitió la cantante: “María Eugenia Chinas Suárez Ribeiro no está en la casa de los sueños, está en su casa de San Jorge porque tenía que hacer unas cosas en la casa”.

Para cerrar, el conductor del espacio digital minimizó el impacto del cruce y desmintió de manera categórica que el matrimonio esté disuelto o que el deportista haya intentado conseguir el contacto de la tercera en discordia. “No están separados, sí discutieron, como tantas otras veces. Una cosa es una pelea, otra cosa es una separación. Separación es ‘Agarro mis cosas. Esto no va para más. Me voy a mi casa’. Eso lo que a mí me cuentan. No pasó. Me desmienten totalmente que Mauro pidió el teléfono de esta caída del catre cartonera de Ekaterina”, concluyó el cronista, revelando además que Latorre habría obtenido la información a través de Wanda Nara.

Quién es Ekaterina Ojeda, la tercera en discordia en la pelea entre Mauro Icardi y la China Suárez Ekaterina Ojeda es una estudiante universitaria y modelo argentina de 22 años, quien cobró una enorme relevancia en los medios de comunicación de espectáculos. Su nombre saltó a la fama tras quedar involucrada en un polémico episodio nocturno en Buenos Aires junto al futbolista Mauro Icardi y "La China" Suárez. A raíz de la gran exposición mediática que tuvo el caso, la joven decidió aprovechar el impulso para dar sus primeros pasos profesionales en el mundo del espectáculo.