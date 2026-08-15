15 de agosto de 2026 Inicio
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Vivienda y hasta 20.000 euros: así es el pueblo de Italia que busca vecinos para repoblarse

Un pequeño pueblo medieval busca nuevos habitantes y ofrece incentivos económicos y vivienda a quienes quieran mudarse, emprender y comenzar una nueva vida allí.

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Santo Stefano di Sessanio es un pequeño pueblo medieval de Italia que busca nuevos habitantes para recuperar su actividad durante todo el año.

Santo Stefano di Sessanio es un pequeño pueblo medieval de Italia que busca nuevos habitantes para recuperar su actividad durante todo el año.

  • El pueblo está ubicado en la región italiana de Abruzzo.
  • Tiene alrededor de 115 habitantes y busca recuperar población permanente.
  • El programa contempla ayudas económicas de hasta 8.000 euros anuales durante tres años.
  • Los nuevos residentes pueden acceder a una vivienda en alquiler a precio simbólico.
  • Quienes emprendan pueden recibir hasta 20.000 euros para poner en marcha un negocio.

Vivienda y hasta 20.000 euros: una localidad europea busca nuevos habitantes para recuperar su actividad durante todo el año. El programa está dirigido a personas que quieran instalarse allí y poner en marcha un emprendimiento. Así es el pueblo de Italia que busca vecinos para repoblarse.

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En medio de las montañas de la región italiana de Abruzzo, una pequeña ciudad medieval intenta recuperar una población que fue disminuyendo con el paso de los años. Para conseguirlo, las autoridades locales lanzaron un plan que combina alquileres a precio simbólico y ayudas económicas para quienes decidan mudarse y comenzar una nueva vida allí.

La propuesta está dirigida principalmente a personas de entre 18 y 40 años que estén dispuestas a trasladar su residencia durante un período mínimo de cinco años. También pueden participar determinados extranjeros. Entre ellos se encuentran ciudadanos de otros países de la Unión Europea y personas que cuenten con un permiso de residencia de larga duración de la Comunidad Europea. Además de establecerse en el nuevo destino, los beneficiarios deben poner en marcha una actividad empresarial dentro del municipio.

Cómo es el pueblo de Italia que busca nuevos habitantes

El pueblo en cuestión es Santo Stefano di Sessanio, ubicado en la provincia de L'Aquila. Sus calles de piedra, casas antiguas y paisajes montañosos lo convirtieron en un atractivo destino turístico, aunque durante buena parte del año la cantidad de residentes permanentes es muy reducida.

La región conserva una arquitectura medieval que lo convirtió en uno de los pueblos más pintorescos del centro de Italia. Está situado en una zona montañosa de Abruzzo y cuenta actualmente con alrededor de 115 habitantes. Durante el verano y determinados períodos festivos, la llegada de turistas incrementa considerablemente la actividad. Sin embargo, cuando termina la temporada, las calles vuelven a quedar prácticamente vacías.

La situación preocupa a las autoridades municipales, que buscan incorporar nuevos residentes capaces de mantener activos los comercios, servicios y emprendimientos durante todo el año. El alcalde Fabio Santavicca explicó que la intención es fortalecer la vida cotidiana del distrito y generar las condiciones necesarias para que quienes lleguen puedan desarrollar allí su proyecto de vida. El programa contempla diferentes beneficios económicos para las personas que cumplan con los requisitos y decidan instalarse en Santo Stefano di Sessanio.

Uno de los principales incentivos consiste en una ayuda mensual no reembolsable durante tres años, que puede alcanzar los 8.000 euros anuales. A esto se suma la posibilidad de acceder a una vivienda en alquiler por un precio simbólico, una medida pensada para reducir los gastos que implica mudarse y establecerse en una nueva localidad.

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