Por qué no relata Mariano Closs Boca Juniors vs. Atlético Mineiro: las opciones en cada canal La final de la Copa Sudamericana tiene en vilo a los hinchas argentinos y brasileños este sábado, pero los fanáticos del clásico relator extrañarán su voz durante el partido. Por Agregar C5N en









Mariano Closs. Redes sociales

Boca y Atlético Mineiro se enfrentan esta tarde en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize busca cortar su racha de 18 años sin títulos internacionales, tras la definición de la Copa Libertadores perdida en 2023, y el Galo quiere romper con las dos finales continentales perdidas en 2024 y 2025. El árbitro designado es el uruguayo Andrés Matonte.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena está en el mejor momento de los últimos años y llega luego de ganar la tabla anual por ser el conjunto más regular del año. No solo ya sumó esa estrella, sino que, además de esta definición, la próxima semana también jugará la final de la Copa Argentina 2026.

Redes sociales En este escenario, el reconocido relator Mariano Closs no forma parte de ninguno de los equipos de profesionales designados para narrar el decisivo encuentro. Hay otro colega designado para ESPN por Disney+.

Closs simplemente no fue designado para relatar la final entre el equipo de Arruabarrena y el conjunto brasileño dirigido por Eduardo Domínguez, por lo que las señales con derechos de emisión apostaron por otras duplas periodísticas para el duelo en territorio colombiano.

Sin Mariano Closs: quién relata y qué canales transmiten Boca vs. Atlético Mineiro en vivo Para seguir la gran final de la Copa Sudamericana 2026 en la Argentina tanto por televisión como vía streaming, los hinchas cuentan con las siguientes alternativas confirmadas:

ESPN / Disney+ Plan Premium: En lugar de Mariano Closs, la transmisión principal de la señal tendrá los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Gustavo López , tanto en TV por cable y satelital como en la plataforma digital Disney+ Plan Premium .

DSPORTS / DGO: La otra opción oficial contará con los relatos de Pablo Giralt, los comentarios de Juan Pablo Varsky y el análisis de Sergio Goycochea, disponible en televisión satelital y online mediante DGO.