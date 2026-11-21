Boca y Atlético Mineiro se enfrentan esta tarde en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize busca cortar su racha de 18 años sin títulos internacionales, tras la definición de la Copa Libertadores perdida en 2023, y el Galo quiere romper con las dos finales continentales perdidas en 2024 y 2025. El árbitro designado es el uruguayo Andrés Matonte.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena está en el mejor momento de los últimos años y llega luego de ganar la tabla anual por ser el conjunto más regular del año. No solo ya sumó esa estrella, sino que, además de esta definición, la próxima semana también jugará la final de la Copa Argentina 2026.
En este escenario, el reconocido relator Mariano Closs no forma parte de ninguno de los equipos de profesionales designados para narrar el decisivo encuentro. Hay otro colega designado para ESPN por Disney+.
Closs simplemente no fue designado para relatar la final entre el equipo de Arruabarrena y el conjunto brasileño dirigido por Eduardo Domínguez, por lo que las señales con derechos de emisión apostaron por otras duplas periodísticas para el duelo en territorio colombiano.
Sin Mariano Closs: quién relata y qué canales transmiten Boca vs. Atlético Mineiro en vivo
Para seguir la gran final de la Copa Sudamericana 2026 en la Argentina tanto por televisión como vía streaming, los hinchas cuentan con las siguientes alternativas confirmadas: