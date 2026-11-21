Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver en vivo Boca vs. Atlético Mineiro El Xeneize define la Copa Sudamericana en Barranquilla y miles de hinchas lo siguen desde Argentina. Qué opciones hay para no perderse nada. Por Agregar C5N en









Boca y Mineiro definen la Copa Sudamericana.

Boca Juniors se enfrenta este sábado a Atlético Mineiro en la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El trascendental encuentro se disputará a partir de las 19:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, y contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

El conjunto de La Ribera, bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena, llega enfocado en cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales y en quedarse con el premio económico acumulado de hasta u$s13.350.000. En la otra vereda estará el conjunto brasileño dirigido por Eduardo Domínguez, lo que anticipa un duelo decisivo de alto nivel en territorio colombiano.

En materia de televisión por cable y satelital, la audiencia argentina podrá sintonizar la pantalla de ESPN, con los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Gustavo López. A su vez, la señal satelital DSPORTS ofrecerá una transmisión exclusiva que incluirá las narraciones de Pablo Giralt, el análisis de Juan Pablo Varsky y el aporte de Sergio Goycochea.

Para quienes busquen seguir la definición de manera online o desde dispositivos móviles, la cobertura en streaming estará disponible a través de Disney+ Plan Premium y la plataforma DGO. Asimismo, el evento también podrá visualizarse mediante servicios digitales como Paramount+ y Prime Video.

En qué canales ver en vivo Boca vs. Atlético Mineiro La final de la Copa Sudamericana 2026 será transmitida en vivo para toda la Argentina a través de las siguientes señales y servicios digitales: