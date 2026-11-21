En la definición de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Boca pegó primero frente a Atlético Mineiro gracias a una aparición decisiva de Santiago Ascacíbar. El mediocampista marcó el 1-0 a favor del equipo argentino en el choque decisivo por el trofeo continental.
La acción del gol se concretó a los 16' del primer tiempo, cuando en una pelota que quedó en el área del equipo Galo, Tomás Aranda ensayó un remate que la defensa brasileña no pudo rechazar. El rebote le quedó al Ruso, quien sacó un potente disparo que se clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por Everson.
El tanto tuvo un significado especial para el futbolista, debido a que minutos antes ya le habían anulado un gol. A pesar de esa acción invalidada, el jugador mantuvo la insistencia y tuvo su revancha en la red.
Con esta anotación, el conjunto azul y oro logró adelantarse en el marcador durante la final disputada en suelo colombiano. De este modo, Boca plasmó en el marcador, la superioridad futbolística sobre el cuadro que dirige el argentino Eduardo Domínguez.