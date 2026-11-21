Video: Boca pegó primero y ya gana 1-0 con gol del Ruso Ascacibar El Xeneize era más en el arranque del partido y, tras un remate de Tomás Aranda de media distancia, la defensa del Galo dio rebote y el volante no perdonó a los 16' del primer tiempo. Por Agregar C5N en









El Ruso Ascacibar tuvo revancha y metió el gol tras el tanto anulado del comienzo. El exEstudiantes ya había marcado, pero se lo anularon por offside.

En la definición de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Boca pegó primero frente a Atlético Mineiro gracias a una aparición decisiva de Santiago Ascacíbar. El mediocampista marcó el 1-0 a favor del equipo argentino en el choque decisivo por el trofeo continental.

La acción del gol se concretó a los 16' del primer tiempo, cuando en una pelota que quedó en el área del equipo Galo, Tomás Aranda ensayó un remate que la defensa brasileña no pudo rechazar. El rebote le quedó al Ruso, quien sacó un potente disparo que se clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por Everson.

¡¡AHORA SÍ VALE, RUSO!! ¡¡ASCACÍBAR SE ENCONTRÓ CON LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!!



Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/sanwf0L2an — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026 El tanto tuvo un significado especial para el futbolista, debido a que minutos antes ya le habían anulado un gol. A pesar de esa acción invalidada, el jugador mantuvo la insistencia y tuvo su revancha en la red.