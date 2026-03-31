Desafío extremo: Flor Vigna compartió su rutina para perder 8 kilos para su próxima pelea La cantante se prepara para llegar óptima al Supernova Génesis 2026. “Dale que ganamos esta pelea", escribió en sus redes sociales y su posteo se llenó de mensajes de aliento y cariño. + Seguir en







El 26 de abril Flor Vigna se enfrentará contra la streamer mexicana Alana Flores. Redes sociales

La multifacética Flor Vigna se prepara para su próximo combate: el Supernova Génesis 2026 en México, un evento que busca ir más allá de la competencia deportiva tradicional. Y la cantante tiene todas las condiciones para darlo todo en un show que promete ser uno de los mejores ediciones del año. En sus redes sociales compartió su dura rutina de entrenamiento para perder 8 kilos y llegar óptima a la pelea. “Dale que ganamos", escribió en su cuenta de Instagram y su posteo se llenó de mensajes de aliento y cariño.

En sus publicaciones, Flor compartió pedacitos de su día a día: desde el entrenamiento en el gimnasio hasta la cocina, donde apuesta por comidas livianas como ensaladas y lechuga. Así dejó claro que la disciplina no se juega solo en el ring, sino también en cada plato.

Pero no está sola en ese camino. Sus seguidores la acompañan con mensajes de apoyo y cariño que ella misma difunde: “Todo México te apoya, reina”, “Supe de ti ayer y ya te amo”, “Team Flor”, “Dale con todo, Flor”, “Te queremos, Flor. México y Argentina te apoyan”. Esas palabras, según reconoce, son las que la sostienen incluso en los momentos más duros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FLOR VIGNA (@florivigna) El objetivo de la cantante y bailarina es claro: se prepara para su próxima pelea en el ring, nada menos que contra la streamer mexicana Alana Flores, en el evento Supernova Génesis 2026, que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México el 26 de abril. Serán cuatro rounds que la motivan a entrenar más duro y mostrar, otra vez, su costado competitivo.

No es la primera vez Vigna que apuesta al boxeo como motor de cambio y superación. En diciembre pasado ya había pasado por una preparación similar: sparring, ejercicios de resistencia, potencia en bicicleta, sentadillas con peso y hasta el clásico momento en que su entrenadora le golpea el abdomen con una pelota mientras cuelga de una viga. Cada escena muestra la exigencia física y mental que asume para cumplir sus objetivos. También compartía esta pasión con su ex Luciano Castro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FLOR VIGNA (@florivigna) En uno de los videos, Flor contó: “Es mi segunda pelea de boxeo. Qué loca la vida como me trajo acá… Mi primera pelea fue contra la campeona de Colombia y pude ganarla por knockout técnico. Para esta, redoblé la disciplina. Fueron tres meses de sacrificio, constancia y cabeza fuerte. Vamos por más. Ojalá pueda consagrarme bicampeona esta vez en el estadio Huracán frente a 60 mil personas”. Y lo logró: venció a Mica Viciconte y sumó un nuevo laurel en su carrera deportiva.