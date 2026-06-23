Flor Vigna reveló por qué abrió una cuenta de OnlyFans: "Mi familia necesitaba ayuda"

Flor Vigna comunicó, hace algunos días, el lanzamiento de su perfil en OnlyFans y ahora explicó por qué decidió dar el paso. La artista aseguró que la propuesta apareció en un contexto particular y reconoció que las necesidades económicas de su familia influyeron en la apertura de su cuenta de contenido para adultos.
En diálogo con TN, La ex Combate contó que hace tiempo amplió su horizonte laboral y que esta nueva experiencia forma parte de esa etapa. "Hace rato me convertí en empresaria y esto es solo una faceta más", sostuvo, y agregó: "En mi caso, banco a toda mi familia y tengo una productora con 30 personas".
Además, aclaró que el desembarco en la plataforma para adultos no modificará el rumbo de su carrera y que continuará con sus otros proyectos. "Sigo siendo actriz, bailarina, cantante y boxeadora. Trabajo desde los 11 años", subrayó al referirse a las distintas actividades que mantiene en la actualidad.
Flor Vigna se sumó a los famosos que ofrecen contenido por la plataforma OnlyFans.
Instagram: /florivigna
Sobre las razones personales que terminaron por inclinar la balanza, Vigna se mostró sincera y habló de su presente sentimental y económico. "Hoy que estoy soltera y mi familia necesitaba ayuda, entendí que podía probar", expresó sobre este nuevo desafío profesional.
La cantante también había anticipado cómo sería el vínculo con quienes decidan suscribirse a la plataforma y destacó que allí podrá mostrarse de una manera diferente. "Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes", había señalado al momento del anuncio.
Cuánto ganó Flor Vigna en sus primeras horas en OnlyFans y cuánto sale la suscripción
La decisión de Flor Vigna de abrir su propia cuenta de OnlyFans despertó curiosidad en el público y generó una fuerte repercusión. La cantante reconoció que se animó después de analizar la propuesta y de recibir el apoyo de su entorno más cercano.
"Finalmente me animé", había contado la mediática al confirmar su incorporación a la plataforma. La apuesta dio resultados, ya que durante las primeras horas obtuvo una importante suma de dinero gracias a las suscripciones y al interés que despertó entre sus fanáticos.
Los interesados en acceder al contenido exclusivo deben abonar una suscripción mensual de u$s9,98. De esta manera, la artista abrió una nueva vía de ingresos que complementa sus actividades como actriz, cantante, bailarina y empresaria.
La decisión de Vigna se suma a la lista de famosos que eligieron utilizar la venta de contenido como un ingreso más. En los últimos años, cada vez más celebridades apostaron por este formato para ofrecer contenido exclusivo y dar otra perspectiva al vínculo con sus seguidores.