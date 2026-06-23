Flor Vigna reveló por qué abrió una cuenta de OnlyFans: "Mi familia necesitaba ayuda"

La cantante y actriz explicó los motivos que la llevaron a desembarcar en una plataforma de contenido exclusivo. Además, habló del difícil momento económico que atravesó su entorno y contó cómo tomó la decisión.

Flor Vigna comunicó, hace algunos días, el lanzamiento de su perfil en OnlyFans y ahora explicó por qué decidió dar el paso. La artista aseguró que la propuesta apareció en un contexto particular y reconoció que las necesidades económicas de su familia influyeron en la apertura de su cuenta de contenido para adultos.

"Finalmente me animé": Flor Vigna debutó en OnlyFans y ganó una fortuna en las primeras horas

En diálogo con TN, La ex Combate contó que hace tiempo amplió su horizonte laboral y que esta nueva experiencia forma parte de esa etapa. "Hace rato me convertí en empresaria y esto es solo una faceta más", sostuvo, y agregó: "En mi caso, banco a toda mi familia y tengo una productora con 30 personas".

Además, aclaró que el desembarco en la plataforma para adultos no modificará el rumbo de su carrera y que continuará con sus otros proyectos. "Sigo siendo actriz, bailarina, cantante y boxeadora. Trabajo desde los 11 años", subrayó al referirse a las distintas actividades que mantiene en la actualidad.

Sobre las razones personales que terminaron por inclinar la balanza, Vigna se mostró sincera y habló de su presente sentimental y económico. "Hoy que estoy soltera y mi familia necesitaba ayuda, entendí que podía probar", expresó sobre este nuevo desafío profesional.

Flor Vigna se sumó a los famosos que ofrecen contenido por la plataforma OnlyFans.

La cantante también había anticipado cómo sería el vínculo con quienes decidan suscribirse a la plataforma y destacó que allí podrá mostrarse de una manera diferente. "Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes", había señalado al momento del anuncio.

Cuánto ganó Flor Vigna en sus primeras horas en OnlyFans y cuánto sale la suscripción

La decisión de Flor Vigna de abrir su propia cuenta de OnlyFans despertó curiosidad en el público y generó una fuerte repercusión. La cantante reconoció que se animó después de analizar la propuesta y de recibir el apoyo de su entorno más cercano.

"Finalmente me animé", había contado la mediática al confirmar su incorporación a la plataforma. La apuesta dio resultados, ya que durante las primeras horas obtuvo una importante suma de dinero gracias a las suscripciones y al interés que despertó entre sus fanáticos.

Los interesados en acceder al contenido exclusivo deben abonar una suscripción mensual de u$s9,98. De esta manera, la artista abrió una nueva vía de ingresos que complementa sus actividades como actriz, cantante, bailarina y empresaria.

Flor Vigna en Instagram. Redes sociales

La decisión de Vigna se suma a la lista de famosos que eligieron utilizar la venta de contenido como un ingreso más. En los últimos años, cada vez más celebridades apostaron por este formato para ofrecer contenido exclusivo y dar otra perspectiva al vínculo con sus seguidores.