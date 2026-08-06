"Se volvió muy personal": Flor Vigna reveló qué obra compartida con Luciano Castro los hizo separarse

Desde que la actriz ingresó al reality La Casa de los Famosos en México no para de revelar detalles de su intimidad sexoafectiva, y en esta oportunidad compartió una anécdota inédita con su ex. Las críticas a la exposición.

Flor Vigna ingresó al reality La Casa de los Famosos en México y compartió una anécdota inédita con Luciano Castro después de contar un percance sexual que dejó a sus compañeros sin palabras . En esta ocasión, la actriz reveló que ambos protagonizaban la obra El divorcio cuando estaban "bien" y que, con el tiempo, los diálogos de los personajes se fueron "haciendo reales".

El percance sexual de Flor Vigna que dejó a todos sin palabras: "Muy lindo todo, pero..."

"Hice una obra que se llamaba El divorcio y la hice con mi expareja, que los dos éramos actores, y todo el mundo iba a ver esa obra. Y la empezamos a hacer cuando estábamos bien, porque teníamos tiempo para nosotros, estábamos enamorados, todo", relató Flor a sus convivientes.

La trama de la obra, según describió la cantante, consistía en ejercicios para no divorciarse, donde los personajes se decían en voz alta lo que les molestaba del otro. Tres ejercicios y, al final, una separación.

"Todo lo que decían los personajes se iba haciendo real. Por ejemplo, yo le decía: 'Vos sos un rata, pero no sos un rata de plata, sos un rata de palabra, de cariño'", remarcó la artista, que lanzó el tema Te juro junto a El Villano en el que acusó a al actor de infiel tras su ruptura.

Flor sostuvo que la situación fue escalando función tras función. La obra se daba de miércoles a domingo y solo tenía lunes y martes para procesar lo que sucedía arriba del escenario. "Cada vez se exacerbaba más, hasta que de repente dijimos: 'Bueno, me parece que no la podemos hacer más, porque ya se volvió muy personal'. Después de ocho meses", concluyó.

Las críticas a la exposición de Luciano Castro por parte de Flor Vigna

El momento en el que contó la anécdota fue cuestionado por el panel de Intrusos en América TV. Adrián Pallares precisó que el proyecto teatral ya era inestable desde que empezó: primero iba a protagonizarlo Leticia Brédice, a quien bajaron; luego entró Natalie Pérez, que también se bajó; después llegó Vigna y finalmente la reemplazó Carla Conte.

La mesa debatió sobre la forma en que Flor expone anécdotas tan personales durante su paso por el reality y Pallares consideró: "Ella diría, insistimos, tiene que hablar de Luciano Castro para estar en un reality. Igual allá no lo conoce nadie, a Luciano Castro".

Pero Marcela Baños señaló: "No deja de ser la exnovia de uno de nuestros galanes. Hablar de él la eleva, la pone en un lugar. Porque garpa Luciano también. Debe ser para que lo levanten acá". En la misma línea, Paula Varela sumó otra observación: Vigna tiene un ex más reciente, un cantante, del que no habla.

"No cuenta situaciones tal vez del último novio, que es cantante como ella, que la está remando. Cuenta de Luciano", insistió Baños.