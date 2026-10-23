IR A
IR A

Marcela Coronel denunció que una cuidadora golpeó brutalmente a su mamá de 100 años

La periodista descubrió el maltrato que sufría su madre tras revisar las cámaras de seguridad de su casa. Las impactantes imágenes quedaron registradas y la cuidadora fue detenida tras la denuncia.

El dolor de Marcela Coronel tras ver a su madre de 100 años siendo maltratada.

El dolor de Marcela Coronel tras ver a su madre de 100 años siendo maltratada.

La periodista Marcela Coronel atraviesa un difícil momento familiar luego de descubrir que su madre, Berta, de 100 años, sufrió maltrato físico por parte de una de las cuidadoras que la asistían en su domicilio. La situación salió a la luz cuando revisaron las cámaras de seguridad y encontraron imágenes y audios que registraron las terribles escenas.

La terrible denuncia de Elina Costantini.
Te puede interesar:

Elina Costantini denunció amenazas de muerte y habló sobre quién estaría detrás: la drástica medida que tomó

El caso se conoció durante la tarde de este viernes, cuando Marina Calabró contó en Primicias Ya la angustiante situación que atraviesa la panelista. Según relató, fue la propia Coronel quien decidió compartir lo sucedido durante una reunión de producción, al explicar por qué se encontraba tan afectada.

"Estábamos en la reunión de producción, estaba Marcela Coronel con nosotros y Marcela en un momento nos dice: 'Disculpen, les quiero contar algo. Les quiero explicar por qué estoy mal, con la cabeza en otro lado. Lo estoy pasando mal con una situación de mi mamá'", relató Calabró.

Luego, la conductora se refirió a la crudeza de las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad. "A una persona de 100 años, a una mujer de 100 años, van a ver cachetazos, van a ver empujones, van a ver cómo la tira de manera absolutamente brutal arriba de la cama", explicó totalmente indignada por lo ocurrido.

En el audio se puede ver y escuchar cómo la mujer, identificada como Norma Noemi Sandin, agrede a Berta: "Siempre haciendo cagadas, nada más. No me hagas poner loca. Toda la mañana lo mismo con vos".

Calabró señaló el mecanismo perverso de responsabilizar a la víctima: "Como responsabilizándola a ella, una mujer de 100 años". Coronel agregó un dato que agrava el cuadro: "Mi mamá, además de tener 100 años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante grave. Imposible defenderse, imposible comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad".

El dolor de Marcela Coronel tras ver el video

Totalmente movilizada, Marcela explicó que, tras descubrir los episodios de violencia, la familia radicó la denuncia correspondiente y la Policía se presentó en el domicilio para detener a la cuidadora.

También contó por qué eligió hablar públicamente. "Yo, que tengo una voz, decido usarla para el bien, porque si hay alguien que tiene voz, somos nosotros, que estamos en los medios", sostuvo. Y planteó una pregunta que consideró central: "¿Qué hacés cuando tus padres son grandes y elegís gente que los tiene que cuidar?".

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que, según contó, la mujer sabía que había cámaras de seguridad que registraban imágenes y sonidos dentro de la vivienda. Incluso, al momento de ser detenida, habría lanzado una indignante frase: "Bueno, si me van a llevar detenida, que mi marido me lleve cigarrillos a la comisaría".

Marcela Coronel conmovida por lo que le pasó a su mamá de 100 años.

Marcela Coronel conmovida por lo que le pasó a su mamá de 100 años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su palabra. Tras volver de Brasil, la modelo rompió el silencio.

Julieta Prandi destapó lo que Ortega le habría ocultado sobre Josefina Lynch y lanzó una dolorosa confesión: "Lo que viví.."

La inesperada revelación de Momi Giardina.

Momi Giardina sorprendió al hablar de separación: el dramático relato que desconcertó a sus compañeros

La mamá de Elina Fernandez habló y destapó un escándalo.

La mamá de Elina Costantini rompió el silencio y destapó el drama que vive con su nieta: "Hace meses que no la veo"

Conmoción en el cine.

Murió a los 93 años un reconocido actor que brilló en Hollywood: conmoción en el cine

Luciana Salazar y los requisitos que tiene que tener su hombre ideal.

Luciana Salazar reveló lo que tiene que tener un hombre para conquistarla y sorprendió con un requisito

Una teoria en que surgió en las redes sociales se volvió viral en las últimas horas. De quién se trata.

Quién es la ex de Matías Alé que fue vinculada con Jude Bellingham: la teoría que desató un escándalo

últimas noticias

La mujer fue encontrada con cortes en el cuello y los brazos en su departamento del barrio Cofico.

Córdoba: encontraron degollada a una mujer y la Justicia investiga un presunto femicidio

Hace 26 minutos
Una versión explosiva sobre otra mujer involurada en la relación: de quién se trata

Vinculan a Emanuel Ortega con Josefina Lynch y una tercera mujer tras la separación de Julieta Prandi: "Trío"

Hace 37 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 24 de octubre

Hace 1 hora
El dolor de Marcela Coronel tras ver a su madre de 100 años siendo maltratada.

Marcela Coronel denunció que una cuidadora golpeó brutalmente a su mamá de 100 años

Hace 1 hora
Rescatan a una familia que vivía hacinada y desnutrida tras el atrincheramiento de un bioquímico.

Terror en Chubut: detuvieron a un hombre acusado de tener encerrados a su pareja y a sus tres hijos

Hace 1 hora