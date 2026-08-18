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Flor Vigna reveló quién es la famosa argentina que hizo de todo para robarle al novio: "Se le metió en la cama"

Desde el exterior, la bailarina rememoró un tenso episodio vivido en su juventud involucrando a una figura del espectáculo.

La mediatica comentó que famosa intentó robarle a su pareja hace un tiempo.

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Desde su participación en un reality show en México, Flor Vigna rompió el silencio sobre varios episodios de su vida privada que hasta ahora mantenía resguardados. Durante una distendida charla de convivencia con una compañera de programa, la bailarina sacó a la luz una mala jugada que sufrió años atrás. En la conversación, la influencer apuntó directamente contra una reconocida figura del ambiente por intentar romper una relación pasada en la que ella se encontraba profundamente enamorada.

Sabrina Rojas y Luciano Castro.
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La historia se remonta a un compromiso laboral en el exterior al que había asistido una de sus exparejas. "Un novio había ido a Disney para hacer unas promociones. Te llevaba la empresa de viajes y vos acompañabas a un grupo de quinceañeras que viajaba con un artista", contextualizó la artista sobre el marco en el que se desencadenaron los hechos. A pesar de mantener un vínculo basado en la confianza mutua, las novedades tras ese itinerario cambiarían su perspectiva por completo.

Flor Vigna mandó al frente a Cande Ruggeri

Sin rodeos, la exparticipante de Combate reveló la identidad de la persona señalada y detalló la buena imagen que tenía de ella previamente. "Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri que siempre me trataba re bien, o sea re divina, que le tocó viajar con él", afirmó. Acto seguido, reconstruyó la confesión de su expareja al regresar del compromiso: "Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento, incluso, se me metió en la cama y me dijo '¿Ya fue, no?'".

Para cerrar el relato de la traición, la ex de Nico Occhiato rememoró la incómoda situación que le tocó atravesar apenas unos días después del incidente. La bailarina contó que compartió un evento de marcas con la modelo: "A las dos semanas me toca una acción de un yogur... ¡Y vamos las dos!". De esta manera, Vigna expuso el tenso reencuentro que debió afrontar en los inicios de su carrera mediática frente a la señalada.

“Siempre me quedé con las ganas de decirle 'loca, qué pasó'... Ella, que ahora tiene un bebé, cada vez que nos vemos me saluda con mucha energía”, expresó la influencer al analizar el vínculo entre ambas.

La ex de Nico Occhiato profundizó sobre el impacto personal que le causó el comportamiento de la rubia, considerando la buena sintonía que compartían en el ambiente. “Me dolió un montón porque no sé si éramos amigas pero teníamos química, y me quedé con ganas de decírselo”, reconoció con honestidad. A pesar del trasfondo del cruce, la artista remarcó que decidió guardar silencio en ese momento por pedido explícito del joven para evitar que la situación tomara trascendencia mediática en los medios locales.

Sin tapujos frente a las cámaras, Vigna aprovechó la pantalla para enviarle un mensaje directo a la hija del exfutbolista y aclarar las cosas. “Así que Cande Ruggeri, si estás viendo, sé que te le tiraste a mi novio en ese entonces y según él no pasó nada”, sentenció sin rodeos. Para cerrar, rememoró la etapa en la que ocurrió el incidente al señalar: “Con ese novio tuve una relación muy linda. Tenía 20 años. Ese fue un noviazgo muy lindo, el que más me gustó”, dejando al descubierto un reclamo que tardó más de una década en salir a la luz.

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