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Lali Espósito reveló cómo nació la idea de cantar con Tini Stoessel: "Vi la foto de..."

La cantante convocó a su colega del pop y a Marilina Bertoldi para cantar en el estadio Monumental una canción recordada y contó todo el detrás de escena.

Lali habló sobre cómo convocó a Tini.

Lali habló sobre cómo convocó a Tini.

Lali Espósito reveló cómo fue la convocatoria a Tini Stoessel para cantar en el último estadio Monumental que realizó en el marco de la gira No vayas a atender cuando el demonio llama. “Vi la foto del momento”, confesó.

El conductor habló de sus nervios y dejó al descubierto cuándo será el casamiento.
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La cantante habló con Maite Peñoñori y contó cómo fue el armado mental: “Estábamos medio cerca de la fecha, estaba medio jugada y, de pronto, estaba trabajando en la oficina y vi la foto del momento". La referencia fue por la presentación de Britney Spears, Madonna y Cristina Aguilera durante los MTV Video Music Awards de 2003.

Y explicó: "Fue así, lo pensé, agarré el teléfono, le escribí a Tini y a Marilina. Tini estaba con una gira enorme, muy ajetreada. Entonces dije: 'Bueno, quizás no puede o está cansada'. Digo, está con una movida enorme con sus shows y las dos me dijeron: 'Sí, obvio'".

Lali Espósito sobre Tini Stoessel: "Es una superestrella"

"Y Tini, que es lo que todos conocemos, que es una superestrella, fue muy generosa conmigo porque, en toda esa agenda y en todo ese momento de su vida, que se haya tomado el tiempo de venir, de hacer este chiste de las dos vestidas de novias y cantar un clasicón de la historia del pop", sumó.

Y concluyó: “La rompimos. Nos salió bárbaro porque esas cosas siempre se filtran rápido, siempre salen mal y bastante bien lo hemos hecho. Sí, claro, nos invitamos. Estoy invitada a su boda y ella a la mía”.

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