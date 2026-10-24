25 de octubre de 2026 Inicio
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Julián Álvarez volvió a sonreir en Atlético de Madrid: gol, figura y pedido de disculpas a los hinchas

La Araña le dio el triunfo 1-0 al equipo de Diego Simeone en La Liga y aprovechó los micrófonos para asumir su error tras la polémica del mercado de pases: "Fue una equivocación de mi parte".

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El argentino de 26 años marcó por primera vez en este torneo español.

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El delantero Julián Álvarez fue la gran figura del Atlético de Madrid al marcar el único tanto de la victoria por 1-0 frente al Deportivo La Coruña por la décima fecha de La Liga. El jugador de la Selección argentina apareció a los tres minutos del segundo tiempo para empujar la pelota a la red tras un centro cruzado de Alejandro Grimaldo, convertirse en la figura del partido y desahogarse tras el encuentro con un pedido de disculpas a los hinchas: "Fue una equivocación", confesó, tras el escándalo desatado durante el mercado de pases.

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Tras destrabar un partido complejo en el estadio Metropolitano, que le dio tres puntos decisivos al conjunto conducido por Diego Simeone, la Araña rompió el silencio ante la transmisión de Movistar Plus para dirigirse directamente a la hinchada colchonera. El atacante enfrentó las cámaras para disculparse abiertamente por sus declaraciones durante el Mundial 2026, momento en el que había manifestado públicamente sus intenciones de marcharse al Barcelona. "Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial, la verdad es que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento", expresó el futbolista cordobés.

Con gran madurez, la Araña dejó en claro que comprendió la molestia de los simpatizantes del Atleti que llegaron a silbarlo en jornadas pasadas por su frustrado traspaso. "Entiendo el enojo de la gente, yo también como hincha me hubiese enojado", reconoció sinceramente, al mismo tiempo que agradeció el trato recibido recientemente al señalar: "Por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años, y estas últimas semanas que han sido muy generosos, eso lo valoro mucho".

El oriundo de Calchín fue la figura en el encuentro ante Deportivo La Coruña, por la fecha 10 de La Liga.

El oriundo de Calchín fue la figura en el encuentro ante Deportivo La Coruña, por la fecha 10 de La Liga.

El origen del conflicto se remontaba a la cita mundialista, cuando Julián había manifestado sus ganas de ser transferido a la entidad catalana, chocando con la firmeza del Atlético de Madrid que se remitió a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Tras semanas de incertidumbre y momentos de tensión con el público, el respaldo del DT Diego Simeone resultó fundamental para sostenerlo en el equipo y encarrilar la situación.

Con dos tanto al hilo en Atlético de Madrid -había convertido al Stuttgart por la Champions League-, el atacante busca consolidar la reconciliación a fuerza de goles. Cosechando el reconocimiento de los hinchas en las tribunas, Álvarez concluyó enfocado en los objetivos del plantel: "Ahora tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando en mi rendimiento junto a todo el equipo, al que también le quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo".

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