Julián Álvarez volvió a sonreir en Atlético de Madrid: gol, figura y pedido de disculpas a los hinchas La Araña le dio el triunfo 1-0 al equipo de Diego Simeone en La Liga y aprovechó los micrófonos para asumir su error tras la polémica del mercado de pases: "Fue una equivocación de mi parte". Por Agregar C5N en









El argentino de 26 años marcó por primera vez en este torneo español.

El delantero Julián Álvarez fue la gran figura del Atlético de Madrid al marcar el único tanto de la victoria por 1-0 frente al Deportivo La Coruña por la décima fecha de La Liga. El jugador de la Selección argentina apareció a los tres minutos del segundo tiempo para empujar la pelota a la red tras un centro cruzado de Alejandro Grimaldo, convertirse en la figura del partido y desahogarse tras el encuentro con un pedido de disculpas a los hinchas: "Fue una equivocación", confesó, tras el escándalo desatado durante el mercado de pases.

Quería pedir disculpas a nuestra gente.



— Julián Alvarez pic.twitter.com/d3R2ZHiSXB — Atlético de Madrid (@Atleti) October 24, 2026 Tras destrabar un partido complejo en el estadio Metropolitano, que le dio tres puntos decisivos al conjunto conducido por Diego Simeone, la Araña rompió el silencio ante la transmisión de Movistar Plus para dirigirse directamente a la hinchada colchonera. El atacante enfrentó las cámaras para disculparse abiertamente por sus declaraciones durante el Mundial 2026, momento en el que había manifestado públicamente sus intenciones de marcharse al Barcelona. "Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial, la verdad es que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento", expresó el futbolista cordobés.

Con gran madurez, la Araña dejó en claro que comprendió la molestia de los simpatizantes del Atleti que llegaron a silbarlo en jornadas pasadas por su frustrado traspaso. "Entiendo el enojo de la gente, yo también como hincha me hubiese enojado", reconoció sinceramente, al mismo tiempo que agradeció el trato recibido recientemente al señalar: "Por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años, y estas últimas semanas que han sido muy generosos, eso lo valoro mucho".