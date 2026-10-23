23 de octubre de 2026 Inicio
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Elecciones en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se miden en el último debate antes del balotaje

Los candidatos a la presidencia se medirán en los estudios de TV Globo en el final de la campaña, previo a los comicios que se desarrollarán el domingo. Podría ser clave, ya que las encuestas sitúan un empate técnico.

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Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

A horas del balotaje, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro protagonizarán el último debate televisado antes de las elecciones que se desarrollarán el domingo 25 de octubre y podría ser clave para la definición, ya que las encuestas aseguran que hay empate técnico.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate presidencial previo al balotaje.
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En la primera vuelta, el hijo de Jair Bolsonaro obtuvo el 47%, mientras que Lula –quien se encuentra ejerciendo su cargo- el 45%. La campaña de ambos comenzó a ser mayor de parte de ambos con presencia en las redes sociales, en la televisión y en las calles.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate presidencial previo al balotaje.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate presidencial previo al balotaje.

El último debate tuvo a ambos expresando chicanas respecto a promesas electorales. Globo limitará los desplazamientos de los candidatos. Allí podrán hablar de todo, pero sin poder asentir o negar mientras el otro habla.

Un sondeo de Datafolha publicó el jueves a ambos candidatos con el 50% de los votos, dos semanas atrás, el senador tenía una ventaja de cuatro puntos sobre Lula. El segundo y último debate será moderado por el periodista César Tralli y se emitirá por TV Globo a las 21.20.

Balotaje en Brasil 2026: dónde se vota en Buenos Aires

Los brasileños residentes en Argentina que hayan trasladado previamente su domicilio electoral al exterior pueden participar de las elecciones presidenciales desde nuestro país. El lugar de votación en Buenos Aires es la Embajada de Brasil, ubicada en Cerrito 1350, CABA, sede que funciona con el apoyo del Tribunal Electoral de Brasilia para organizar los comicios fuera del territorio brasileño.

El Código Electoral establece un mínimo de 30 votantes como condición para habilitar mesas electorales en el extranjero, y estas se instalan preferentemente en sedes de embajadas, oficinas consulares o espacios donde se brindan servicios del gobierno brasileño, tal como ocurre en el caso argentino.

Los pasos para habilitarse como votante desde la Argentina se gestionaban a través del sistema en línea Título Net Exterior, desarrollado por el Tribunal Electoral, donde era posible obtener una primera tarjeta de registro de votante, transferir el registro, actualizar datos o regularizar una tarjeta cancelada.

Quienes ya completaron el trámite deberán presentarse el día de la votación con el comprobante de título emitido y la documentación correspondiente, en el horario de 8 a 17 horas.

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