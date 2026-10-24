El desgarrador testimonio del hijo de Nanci Godoy: "A mi mamá la dejaron sola" A 20 días de la desaparición de la directora rural en el paraje El Malezal, la causa tiene cinco detenidos y la Justicia investiga la hipótesis de un ataque sexual seguido de femicidio. José Godoy aseguró a C5N que "todos son cómplices" y le pidió a los sospechosos "que hablen, porque algo están tapando". Por Agregar C5N en









Los investigadores manejan la hipótesis de un ataque sexual y posterior homicidio. C5N

En el marco de una marcha para pedir justicia por la desaparición de Nanci Godoy, la docente correntina que lleva más de dos semanas desaparecida, uno de sus hijos habló con C5N. "A mamá le dejaron sola", aseguró José Godoy, y le pidió a los cinco detenidos por el caso "que hablen, porque algo están tapando".

El joven dialogó con el móvil de Marcela López Brown en la localidad de Esquina y expuso el dolor y la frustración por no encontrar a la mujer de 52 años, quien fue a trabajar a una escuela en el paraje El Malezal en completo estado de abandono: "Hay muchas hipótesis, pero no tenemos el cuerpo ni encontramos a nuestra mamá. Queremos que esto se esclarezca, no puede quedar así".

Mientras la Fiscalía investiga la hipótesis de un ataque sexual y el encubrimiento del crimen, los familiares apuntaron a las condiciones en las que Godoy debió asumir el cargo de directora suplente y maestra en la Escuela Primaria Común N°626, que funciona dentro de la estancia El Curupí.

José Godoy advirtió que a su mamá casi la obligaron a tomar el puesto y denunció que, cuando habló de las condiciones del lugar, tomaron represalias: "A mi mamá le exigieron ir a un lugar que no estaba en condiciones. Ella levantó esa escuela, limpió y se encargó de todo. Hizo todo ese sacrificio y la dejaron sola".

Según explicó el entrevistado, el establecimiento estaba inhabitable, por lo que Rosa Leguizamón, una de las detenidas por presunto homicidio simple, decidió darle alojamiento en medio de un temporal que azotó la zona del litoral.

"Todos son cómplices; a ella la mandaron ahí porque denunciaba el mal estado de la escuela. La gente del lugar no habla por miedo a que los echen o los saquen de sus puestos". "Todos son cómplices; a ella la mandaron ahí porque denunciaba el mal estado de la escuela. La gente del lugar no habla por miedo a que los echen o los saquen de sus puestos". En cuanto a los imputados, quienes siguieron la audiencia de prisión preventiva por Zoom, el hijo de Nanci fue contundente: "A los detenidos les diría que hablen porque no dicen la verdad, algo están tapando. Ellos son parte de la desaparición". La familia exigió que se profundice la búsqueda y prometió no bajar los brazos hasta que se conozca la verdad. Caso Nanci Godoy: quiénes son los cinco detenidos Por la desaparición y presunto femicidio de la docente Nanci Godoy en Esquina, Corrientes, hay cinco personas detenidas e imputadas con prisión preventiva sin plazo: Ireneo Zarza: el capataz de la estancia El Curupí , ubicado en un puesto rural cerca de la escuela; fue imputado como coautor de femicidio (señalado como presunto autor material).

el capataz de la estancia , ubicado en un puesto rural cerca de la escuela; fue imputado como (señalado como presunto autor material). Sandoval: peón rural vinculado a la causa, imputado como coautor de femicidio .

peón rural vinculado a la causa, imputado como Nahuel Rojas: pareja de Rosa Leguizamón, imputado como coautor de femicidio .

pareja de Rosa Leguizamón, imputado como Rosa Leguizamón: vecina de la docente (detenida junto a su pareja), imputada como coautora de homicidio simple .

vecina de la docente (detenida junto a su pareja), imputada como Ezequiel Bordón: el primer detenido en el marco de la investigación, imputado por falso testimonio.