"Está embarazada": la revelación de Jimena Barón que sorprendió a todos La actriz anunció que se agranda la familia y mostró la ansiedad que tienen a nivel familiar: “Ahí vemos los corazones latir, pero hay más de uno”. Agregar C5N en









Jimena Barón, abuela de sus perritos. Redes Sociales

Jimena Barón recibió una inesperada noticia al llevar a su perra Lucy a la veterinaria: la mascota está embarazada y podría dar a luz en los próximos diez días. La cantante compartió el momento en sus redes sociales, donde mostró su sorpresa al enterarse de que la familia que formó con Matías Palleiro sumará nuevos integrantes."Ahí vemos los corazones latir, pero hay más de uno”, contaron.

La noticia tomó por sorpresa a la pareja, que decidió llevar a Lucy a una consulta porque había notado que tenía la panza hinchada. Al realizarle una ecografía, la profesional les mostró los latidos de los cachorros y les explicó que el parto podría producirse en unos diez días. “¿Qué? ¿En 10 días soy abuela?”, indicó Jimena, entre la incredulidad y el humor.

Lucy llegó a la vida de la artista a comienzos de octubre, cuando se encontraba grabando una nueva serie para Netflix junto a Cande Vetrano. La ficción incluía la participación de varios perros y, durante una jornada de rodaje, Barón se enamoró de una de las mascotas. Aunque inicialmente no tenía pensado sumar otro animal a su familia, cambió de opinión al conocerla.

Se acuerdan que hace poco jime barón adoptó a una perrita que estaba con ella en un rodaje? Bueno la perrita estaba embarazada y va a tener a los perritos EN 10 DIAS ª pic.twitter.com/AZ4HaEmIsi — Solcito (@esposftSierra) October 23, 2026 La adopción se concretó rápidamente. Jimena le envió una foto de Lucy a su pareja para consultarle y, tras recibir una respuesta positiva, averiguó si podía llevársela a su casa. La dueña aceptó y al día siguiente la perra ya estaba con su nueva familia. Según contó la actriz, Lucy tiene un año y medio y se adaptó rápidamente a la convivencia con Torino y los demás integrantes del hogar.

Filtraron cuándo será la gran final de Es mi sueño: la fecha confirmada Crónica, la producción prepara un evento en el Teatro Ópera, donde se conocerá al ganador de esta edición del certamen musical.

La noche contará con los jurados y distintas figuras vinculadas al programa. Entre los nombres adelantados aparecen Abel Pintos, Joaquín Levinton, Jimena Barón y Ángela Leiva, además de invitados que pasaron por el ciclo durante la competencia. Así, pese a que la nueva etapa de Es mi sueño todavía transita sus primeras instancias, la producción ya proyecta el desenlace. El 22 de diciembre será la jornada elegida para cerrar la temporada y entregar el premio mayor. Mientras prepara ese cierre, Guido Kaczka también trabaja en sus proyectos televisivos para 2027. La información publicada por La Pavada señala que el conductor y productor piensa en una nueva temporada de Los 8 escalones.