24 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

El intendente de Luján explicó el operativo para la visita del papa León XIV a la Basílica

C5N habló con el jefe comunal, Leonardo Boto, quien brindó detalles sobre el plan de la localidad bonaerense. A pesar de cancelar de que el sumo pontífice canceló uno de sus viajes, tras su operación de cáncer de pulmón, la llegada a Sudamérica está garantizada.

Por
El papa León XIV llega en noviembre a Sudamérica. 

El papa León XIV llega en noviembre a Sudamérica. 

Las alarmas se encendieron después de que el Papa cancelara su viaje a Asís por recomendación médica, lo que puso en duda el viaje a Sudamérica para noviembre. Sin embargo, el intendente de Luján, Leonardo Boto aseguró que no recibieron una confirmación oficial de que la visita a Argentina también se cancele y que todos continúan trabajando para preparar a la ciudad antes de su llegada.

León XIV y el presidente del CIN, Franco Bartolacci.
Te puede interesar:

Las universidades le entregaron un informe sobre su situación a León XIV: "La crisis no es solo presupuestaria"

En diálogo con el periodista Néstor Dib, por la pantalla de C5N, Boto aclaró sobre si se cancela o no la visita que a "no nos toca a nosotros analizar esto, seguimos hablando estamos en contacto con la Conferencia Episcopal, todos los distritos, en todos los lugares que va a recorrer se siguen preparando".

Por su parte, en cuánto a los alojamientos para poder quedarse en Luján durante el fin de semana largo de la visita de León XIV explicó que "todavía se consiguen lugares a precios accesibles, después están los aventureros, quedan lugares para acceder a precios accesibles, después si están las locuras, pero eso es difícil de tratar".

Los precios de los alojamientos en Luján registran diferencias significativas ante la llegada del pontífice. Según diferentes relevamientos, una habitación doble cuesta habitualmente entre $100.000 y $150.000 por noche, pero para las fechas de noviembre se publicaron opciones de $1.580.000 por dos noches para dos adultos, con impuestos incluidos.

En relación con la organización, explicó que uno de los principales desafíos será gestionar la concentración y desconcentración de los fieles en una ciudad de 95.000 habitantes que podría recibir entre un millón y un millón y medio de personas. Como antecedente, recordó que durante la última peregrinación pasaron por Luján alrededor de dos millones de personas.

La Basílica Nuestra Señora de Luján, destino de miles de fieles durante la tradicional peregrinación religiosa.

La Basílica Nuestra Señora de Luján, destino de miles de fieles durante la tradicional peregrinación religiosa.

Boto también detalló que la misa está prevista para el miércoles a las 10 y que se realizará en un altar montado frente a la Basílica, sobre la plaza Belgrano. Según explicó, el Papa llegará por vía terrestre después de visitar una cárcel y, tras trasladarse de la cápsula papal al papamóvil, recorrerá unos 2,1 kilómetros hasta la plaza, donde descenderá para saludar a los fieles, impartir la bendición e ingresar a la Basílica.

También señaló que trabajan con distintas instituciones para organizar el tránsito y la circulación de las personas, ante la exigencia que la multitud representará para los servicios de agua y cloacas. En materia de seguridad, indicó que participarán fuerzas federales y provinciales, con la custodia de la Basílica y la plaza Belgrano a cargo de Gendarmería, mientras que unos 11.000 agentes de la provincia de Buenos Aires estarán distribuidos en los accesos y dentro de la ciudad.

Cuándo será la visita del Papa León XIV

El Papa León XIV visitará Luján el miércoles 11 de noviembre de 2026, según el cronograma oficial difundido por el Vaticano. El pontífice celebrará una misa a las 10 de la mañana en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera una convocatoria multitudinaria.

La visita formará parte de su viaje apostólico a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La celebración en el santuario mariano será uno de sus últimos compromisos antes de partir hacia Lima, Perú, ese mismo miércoles a las 14.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Papa visitará Sudamérica durante los primeros días de noviembre.

El papa León XIV suspendió su viaje a Asís por recomendación médica

El Papa León XIV saliendo del hospital tras su operación.

La Ciudad se prepara para recibir al Papa León XIV: habrá cortes de tránsito desde el sábado 24 de octubre

El Papa viene a Argentina.

El papa León XIV confirmó su visita al país: "Argentina, allá vamos"

El papa León XIV fue intervenido quirúrgicamente.

El papa León XIV no necesitará tratamiento tras ser operado por un cáncer de pulmón

El papa León XIV se recupera tras ser intervenido quirúrgicamente.

El Vaticano enviará una misión a Perú y avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a Sudamérica

El Papa conversó con Zelenski tras pedirle a Putin una tregua humanitaria en Oleshky. 

El Papa León XIV redobló sus gestiones de paz y mantuvo una llamada con Zelenski

Rating Cero

Internaron a Felipe Pettinato: qué le pasó.

Preocupación por la salud de Felipe Pettinato: fue internado de urgencia en un hospital público

Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Mauro Icardi culpó a Wanda Nara por la distancia con sus hijas: "Les están robando su niñez"

Conocé cómo es la habitación de Laurita Fernández.

Detalles y diseño a la moda: así es la habitación de Laurita Fernández

Jim Parsons alcanzó el reconocimiento mundial por su interpretación de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory.

Se hizo famoso con un papel de científico y se convirtió en una estrella de Hollywood: la historia de Jim Parsons

Dwayne Johnson sorprendió con su transformación física para interpretar a un anciano de 70 años.

Para un papel de anciano: así fue la increíble transformación de Dwayne Johnson

Lali habló sobre cómo convocó a Tini.

Lali Espósito reveló cómo nació la idea de cantar con Tini Stoessel: "Vi la foto de..."

últimas noticias

La mujer habría enviado un último mensaje pidiendo auxilio.

"Hartas de contar compañeras asesinadas": el fuerte reclamo de AMMAR tras el presunto femicidio de Daniela Villalba

Hace 19 minutos
Milei trató de ladrón y mentiroso a Lula, a horas del balotaje. 

Milei volvió a insultar a Lula tras sus dichos en el debate: "Ladrón y mentiroso"

Hace 30 minutos
Internaron a Felipe Pettinato: qué le pasó.

Preocupación por la salud de Felipe Pettinato: fue internado de urgencia en un hospital público

Hace 54 minutos
play

Lucas Paganini, el argentino que trabaja en la NASA: "Argentina tiene una gran tradición aeroespacial"

Hace 1 hora
Mauro Icardi junto a sus pequeñas.

Mauro Icardi culpó a Wanda Nara por la distancia con sus hijas: "Les están robando su niñez"

Hace 1 hora