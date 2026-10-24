El intendente de Luján explicó el operativo para la visita del papa León XIV a la Basílica

C5N habló con el jefe comunal, Leonardo Boto, quien brindó detalles sobre el plan de la localidad bonaerense. A pesar de cancelar de que el sumo pontífice canceló uno de sus viajes, tras su operación de cáncer de pulmón, la llegada a Sudamérica está garantizada.

Las alarmas se encendieron después de que el Papa cancelara su viaje a Asís por recomendación médica, lo que puso en duda el viaje a Sudamérica para noviembre. Sin embargo, el intendente de Luján, Leonardo Boto aseguró que no recibieron una confirmación oficial de que la visita a Argentina también se cancele y que todos continúan trabajando para preparar a la ciudad antes de su llegada.

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En diálogo con el periodista Néstor Dib , por la pantalla de C5N, Boto aclaró sobre si se cancela o no la visita que a "no nos toca a nosotros analizar esto, seguimos hablando estamos en contacto con la Conferencia Episcopal, todos los distritos, en todos los lugares que va a recorrer se siguen preparando".

Por su parte, en cuánto a los alojamientos para poder quedarse en Luján durante el fin de semana largo de la visita de León XIV explicó que " todavía se consiguen lugares a precios accesibles , después están los aventureros, quedan lugares para acceder a precios accesibles, después si están las locuras, pero eso es difícil de tratar".

Leonardo Boto, Intendente de Luján sobre la llegada del Papa León XIV: "Vamos a duplicar o hasta triplicar la cantidad de población. Vamos a poner 2.200 baños químicos" #C5N Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 pic.twitter.com/2RjNkpNz3v

Los precios de los alojamientos en Luján registran diferencias significativas ante la llegada del pontífice. Según diferentes relevamientos, una habitación doble cuesta habitualmente entre $100.000 y $150.000 por noche, pero para las fechas de noviembre se publicaron opciones de $1.580.000 por dos noches para dos adultos, con impuestos incluidos .

En relación con la organización, explicó que uno de los principales desafíos será gestionar la concentración y desconcentración de los fieles en una ciudad de 95.000 habitantes que podría recibir entre un millón y un millón y medio de personas. Como antecedente, recordó que durante la última peregrinación pasaron por Luján alrededor de dos millones de personas.

La Basílica Nuestra Señora de Luján, destino de miles de fieles durante la tradicional peregrinación religiosa. Web

Boto también detalló que la misa está prevista para el miércoles a las 10 y que se realizará en un altar montado frente a la Basílica, sobre la plaza Belgrano. Según explicó, el Papa llegará por vía terrestre después de visitar una cárcel y, tras trasladarse de la cápsula papal al papamóvil, recorrerá unos 2,1 kilómetros hasta la plaza, donde descenderá para saludar a los fieles, impartir la bendición e ingresar a la Basílica.

También señaló que trabajan con distintas instituciones para organizar el tránsito y la circulación de las personas, ante la exigencia que la multitud representará para los servicios de agua y cloacas. En materia de seguridad, indicó que participarán fuerzas federales y provinciales, con la custodia de la Basílica y la plaza Belgrano a cargo de Gendarmería, mientras que unos 11.000 agentes de la provincia de Buenos Aires estarán distribuidos en los accesos y dentro de la ciudad.

Cuándo será la visita del Papa León XIV

El Papa León XIV visitará Luján el miércoles 11 de noviembre de 2026, según el cronograma oficial difundido por el Vaticano. El pontífice celebrará una misa a las 10 de la mañana en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se espera una convocatoria multitudinaria.

La visita formará parte de su viaje apostólico a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La celebración en el santuario mariano será uno de sus últimos compromisos antes de partir hacia Lima, Perú, ese mismo miércoles a las 14.