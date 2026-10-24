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Thiago Medina volvió a tener un accidente: se dislocó el hombro

El exparticipante de Gran Hermano se lastimó mientras entrenaba boxeo y mostró en sus redes sociales cómo quedó tras el mal movimiento.

Thiago Medina tuvo otro accidente.

Thiago Medina tuvo otro accidente.

Instagram: /thi4go_km

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, volvió a sufrir un accidente y lo compartió en sus redes sociales. La última vez había sido con su moto y, en este caso, fue mientras entrenaba boxeo.

Una exparticipante quedó en shock tras enterarse de la muerte del Indio Solari, ocurrida el 5 de junio de 2026. 
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Insólito: una ex Gran Hermano quedó en shock al enterarse, cuatro meses tarde, de la muerte del Indio Solari

El influencer había comenzado a practicar la disciplina con la intención de fortalecer su cuerpo. Pero durante un entrenamiento de sparring realizó un movimiento incorrecto y se lesionó. Esto hizo que se enciendan las alarmas.

“A veces el deporte te pone a prueba de la manera menos esperada. Empecé haciendo sparring y terminé con el hombro fuera de lugar”, contó en su publicación de Instagram.

Medina intentó buscar tranquilidad a sus seguidores y aseguró que no es grave y que son “cosas que pasan”. Y escribió: “Las ganas de seguir creciendo siguen intactas. Esto también es parte del camino. Está todo más que bien, no es nada de riesgo”.

Insólito: una ex Gran Hermano quedó en shock al enterarse, cuatro meses tarde, de la muerte del Indio Solari

Como en 2001, cuando Soledad “Solita” Silveyra le dijo en vivo a una participante “vas a tener que hacerte fuerte” al comunicarle el derribo de las Torres Gemelas en el atentado del 11S, ahora Yipio se enteró en un programa de streaming de la muerte del Indio Solari. Lo insólito es que el fallecimiento ocurrió el 5 de junio de este año y ella recién salió de la casa a mediados de septiembre.

La comediante uruguaya fue invitada a un programa de streaming donde relató que al salir de la casa, se empezó a enterar de las noticias de actualidad y entre ellas supo de la muerte del músico emblema de su país: "Me enteré de algo horrible. Fuimos a ver a Tan Biónica con Mati y empezaron a hacer un homenaje a un cantante uruguayo y yo no entendía nada, y era Rubén Rada. Un montón de cosas que me voy enterando y no tengo ni idea",.

Fue en ese momento que el periodista Agustín Rey recordó el fallecimiento del Indio Solari, como un ejemplo de otros de otras pérdidas resonantes que tuvieron lugar mientras ella estaba dentro de la casa de la Generación Dorada. La cara de Yipio cambió de golpe y hasta se le quebró la voz: “No sabía. No sabía”. “Todas esas cosas no las sé”, explicó la exhermanita.

Su novio, con una sonrisa nerviosa, le dijo: “Te estás enterando ahora”. Y Rey remató con ironía: “Vas a tener que hacerte fuerte, diría Solita”. En ese contexto, la uruguaya aclaró que las risas nerviosas eran por la recordada frase de Silveyra, ya que queda “raro” reírse en medio de una conversación tan delicada.

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