A un año de las elecciones: el derrotero de Javier Milei en la búsqueda de su reelección

El Presidente tiene por delante los meses más complejos de gestión mientras busca construir poder para llegar competitivo a octubre del 2027. En el medio, los resultados económicos de su modelo pegan fuerte en el día a día. Insultos a todo el que pregunte o cuestione los datos. Cumbre del PJ con eje "en ampliar y sostener las PASO". Se profundiza la interna oficial.

En un año exacto el país estará otra vez en medio de una jornada democrática donde las urnas volverán a definir el futuro hacia 2031. Y mientras avanza el último tramo de la gestión del presidente Javier Milei, son varios los factores que el oficialismo tiene como escollos para los próximos doce meses.

La interna del Gobierno traba la eliminación de las PASO y complica los acuerdos con los gobernadores

Los ítems económicos en materia de pérdida de poder adquisitivo y del impacto por el desfinanciamiento de los diversos sectores que reclaman a diario -jubilados, educación pública, discapacidad- son los principales problemas que en el Gobierno ya están debatiendo de qué manera contener a lo largo del 2027. Esta semana empezaron las reuniones en Casa Rosada con ese foco.

En paralelo a ese factor central se mueve el de los acuerdos políticos y Milei lo sabe: tiene la última chance de arrinconar a los gobernadores. Hasta aprobar el Presupuesto 2027, el vínculo y las negociaciones seguirán con el carácter actual, pero la realidad va a aparecer después de esa instancia. El oficialismo está enfocado principalmente en los apoyos que necesita para aprobar la ley de leyes –como se le dice en términos parlamentarios al Presupuesto- y en conseguir las manos para poder suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Sobre el segundo punto, la versión en los distintos sectores de la oposición es difusa. Dentro de los espacios dialoguistas y de los no dialoguistas de partidos o estructuras provinciales le confirmaron a este medio que el Gobierno "está cerca de conseguir los votos para suspenderlas". Sin embargo, incluso en la principal oposición de Unión por la Patria hay versiones encontradas entre las chances que tiene el oficialismo de lograr bajar la herramienta para hacerse de ventaja en la carrera electoral y quienes dicen contundentes que "no tiene forma de voltearlas".

A lo económico y político, al Presidente también se le suma la imagen negativa creciente a medida que avanza su gestión. La caída se frenó en las últimas semanas, pero aún así el dato preocupa en el tándem conformado entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los Menem -Martín y Lule-.

Cuando esa imagen parecía estable, las últimas declaraciones en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, con marcada insensibilidad sobre "las personas que no llegan a fin de mes", le generaron una nueva caída.

Después del impacto de la frase, el sentimiento digital hacia Javier Milei "tuvo un porcentaje alto de negatividad y se ubicó en 56%, 5 puntos por encima del promedio mensual". "Sin dudas un impacto negativo que aumentó las críticas y levantó el volumen de conversación sobre el Presidente", detalló la consultora AD-HOC en su último informe.

La imagen de Milei no levanta, tampoco en redes.

Además del impacto negativo, esto revela otro de los efectos y estrategias que usa el oficialismo desde el comienzo de su mandato. En muchos momentos el oficialismo logra conversación de sus temas de interés, pero solo por la negativa. Algo así como la frase popular que profesa "mal o bien, pero que hablen".

En esa línea, la encuestadora Zentrix sumó en su informe reciente que la gestión presidencial tiene una aprobación del 35,2% entre los encuestados y un 56,8% la rechaza. Además, Milei tiene una imagen positiva de 34,9% contra un 58,5% de negativa.

Respecto a las elecciones presidenciales de 2027, un 59,3% de los consultados dijo que jamás votaría a Milei, un 28,3% respondió que seguro lo votaría y un 9% manifestó que podría votarlo. Con todos esos datos sumados a que propuestas opositoras como la de Axel Kicillof tienen alrededor de un 10% menos de imagen negativa que el Presidente, la consultora concluye que Milei no ganaría un balotaje.

En medio de los cuestionamientos internos, el Presidente sumó las críticas internacionales por el ataque a la prensa española en su último viaje. Allí la respuesta a la cronista de la Cadena SER donde la tildó de "corta intelectualmente" y de "miserable política" expuso más allá de las fronteras locales -donde los insultos del Presidente a los periodistas muchas veces se normalizan- el maltrato hacia cualquiera que pregunte algo que exponga o cuestione a la gestión libertaria.

Fenómeno que cada vez se profundizará más por los datos de la realidad: esta semana, según el INDEC, las ventas en supermercados y mayoristas revelaron que la caída del consumo es de casi 4% menos que hace un año y que comparando con el año 2023 supera el 17%. Esto mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, saca cuentas para pagar los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que en el 2027 son u$s7.840 millones.

#DatoINDECLas ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en agosto de 2026 y 0,8% respecto del mes previo https://t.co/cnNRrmGyHK https://t.co/lGUPKJWHhP — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026

El otro punto son las internas que se profundizaron en la Casa Rosada esta semana sobre dos temas centrales: tomar o no medidas económicas de reactivación y los tiempos para sellar acuerdos políticos-electorales. En paralelo, el Presidente estuvo obligado a reconocer que "la economía está creciendo menos de lo esperado". La primera vez que lo dice públicamente y admite que su expertise de "especialista en crecimiento con o sin dinero" no está dando los resultados esperados.

Al cierre de la Mesa Política de esta semana, la senadora Patricia Bullrich no dudó en decirle a la prensa que "hace falta una economía más holgada". La exministra avisa en los medios y también en las redes de sus ambiciones para el próximo año y lo construye marcándole la cancha al Presidente en cada oportunidad.

Con el punto de la reactivación económica, tanto Milei como Caputo siguen firmes en la postura de no tomar ningún compromiso de recursos que les modifiquen las cuentas y eso les abre el primer problema para los acuerdos de apoyo con sectores de la oposición.

Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina. https://t.co/3oaNZ5rzET — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 23, 2026

Sobre los acuerdos políticos y el objetivo oficial de lograr la reforma política y la suspensión de las PASO, el principal problema es que la estrategia de Karina Milei marca que primero hay que cerrar los acompañamientos a los proyectos del Gobierno, incluido el Presupuesto, y después sentarse a negociar qué gobernadores tendrán competidores libertarios en sus distritos y cuáles no.

El ejemplo que toman los mandatarios provinciales dialoguistas para mantener la guardia alta es el de Osvaldo Jaldo, de Tucumán, que más allá de sus internas provinciales y la distancia con su antecesor Juan Manzur, ahora también ve los movimientos aspiracionales del libertario y exministro del Interior Lisandro Catalán. Desde el massismo cuentan cómo, desde el debate por la Ley de Tierras en el Senado para acá, les avisan a los jefes provinciales del norte grande y la Patagonia que el oficialismo "no les va a cumplir".

Nueva cumbre del PJ

La otra dificultad le aparece al oficialismo luego de la cumbre del peronismo, que tuvo su segundo encuentro este jueves en la Casa de la Pampa en el centro porteño. Allí estuvieron nuevamente Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner; los presidentes de los bloques legislativos Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado); el senador santiagueño Gerardo Zamora; y los gobernadores de Fuerza Patria Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). El dato es que sumaron a un nuevo integrante: Juan Manuel Olmos, como representante del PJ Federal.

Esta reunión, que expuso unidad para los temas sensibles que abordará el Gobierno en la recta final de año y los que transita la sociedad, es otro de los obstáculos que tiene Milei por delante. Cuando la principal oposición ordena algo de su estrategia, en Balcarce 50 prestan atención. En dispersión el peronismo puede quedar con puntos ciegos, pero en conjunto logra lo que más preocupa en la Mesa Política: diálogo y persuasión con todos los sectores y gobernadores dialoguistas a los cuales La Libertad Avanza prefiere contar en sus poroteos parlamentarios.

En ese encuentro quedaron líneas de trabajo que, según supo este medio, prometen más que lo enunciado a grosso modo en la previa y una vez concluido el evento, como lo son "el trabajo conjunto para frenar el ajuste del Presupuesto 2027 y el rechazo a dar de baja las PASO". Lo que se habló allí puede avanzar y transformarse en una plataforma electoral.

Los ejes principales tuvieron que ver con los reclamos sociales actuales. En cuanto al ajuste en discapacidad, quedó claro cómo el Gobierno tuvo que armar el proyecto que se aprobó en Diputados esta semana, cediendo y generando una propuesta propia donde el único logro que obtuvo fue que se relegue el debate por la Ley de Emergencia en Discapacidad -planteo de la oposición a lo largo de esta gestión- para instalar su documento, que habilitó mucho de lo que se le pidió a LLA desde marzo del 2024.

En el encuentro también se puso énfasis en el financiamiento de las universidades, en el recorte que sufren las provincias, la industria y las economías regionales. "Hoy estamos en pleno impacto de El Niño y las provincias y los municipios están sin ningún acompañamiento del gobierno de Milei. Mientras tanto, tenemos al Gobierno rifando nuestra soberanía y nuestros recursos naturales", ratificó el texto difundido después de la cumbre.

También se tomó el compromiso de plantear en el debate por el Presupuesto, junto con los puntos anteriores, la mejora de las rutas que están en estado de abandono desde diciembre 2023 hasta acá, la necesidad de construcción de viviendas y de infraestructura social.

Por último, se expresó "la trampa para la sociedad" del Gobierno por querer cambiar las reglas del juego al buscar bajar las PASO en esta instancia. "Estamos convencidos de que hay que seguir convocando y ampliando para construir la alternativa política que necesita nuestro país y nuestro pueblo", cerró el texto, y dejó la premisa de los acuerdos que se pueden dar en el Congreso para las sesiones que le quedan a este año. Y, según le dijeron desde una provincia peronista representada en ese encuentro a este medio, esa es la previa del acuerdo electoral del campo "nacional y popular" para enfrentar a Milei en el 2027.