Antes de la clasificación, Franco Colapinto terminó 15° en la última práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 El piloto de Alpine disputó el tercer entrenamiento en el Circuito de las Américas y realizó pruebas de cara a la qualy, que se desarrollará a partir de las 18. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto y un nuevo día en Estados Unidos

Franco Colapinto terminó 15° en la tercera práctica libre del Gran Premio de las Américas de la Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Austin, Estados Unidos. El piloto argentino afrontará a partir de las 18 la clasificación para la carrera del domingo.

En el Circuito de las Américas el argentino intentará encontrar la mejor versión de su Alpine tras una jornada de viernes compleja, donde recibió una sanción de 10 puestos en la clasificación por el cambio del control eléctrico.

El oriundo de Pilar buscará mejorar sus últimas presentaciones en Azerbaiyán, Baréin (se corrió en Malasia por el conflicto en Medio Oriente) y Singapur, donde abandonó en Bakú y Yes Marina, mientras que en Sepang finalizó 13°.

Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres del viernes Durante las tandas de entrenamiento del viernes, el monoplaza de Colapinto mostró dificultades técnicas que le impidieron marcar tiempos competitivos respecto de sus colegas, ubicándose en los puestos 17° en la FP1 y 15° en la FP2.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tampoco estuvo en su mejor nivel y finalizó 15° y 12° en unas sesiones dominadas por Charles Leclerc a bordo de la Ferrari.