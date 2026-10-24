24 de octubre de 2026 Inicio
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Antes de la clasificación, Franco Colapinto terminó 15° en la última práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

El piloto de Alpine disputó el tercer entrenamiento en el Circuito de las Américas y realizó pruebas de cara a la qualy, que se desarrollará a partir de las 18.

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Franco Colapinto y un nuevo día en Estados Unidos

Franco Colapinto y un nuevo día en Estados Unidos

Franco Colapinto terminó 15° en la tercera práctica libre del Gran Premio de las Américas de la Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Austin, Estados Unidos. El piloto argentino afrontará a partir de las 18 la clasificación para la carrera del domingo.

El oriunfo de Pilar se prepara para un nuevo Gran Premio.
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En el Circuito de las Américas el argentino intentará encontrar la mejor versión de su Alpine tras una jornada de viernes compleja, donde recibió una sanción de 10 puestos en la clasificación por el cambio del control eléctrico.

El oriundo de Pilar buscará mejorar sus últimas presentaciones en Azerbaiyán, Baréin (se corrió en Malasia por el conflicto en Medio Oriente) y Singapur, donde abandonó en Bakú y Yes Marina, mientras que en Sepang finalizó 13°.

Cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas libres del viernes

Durante las tandas de entrenamiento del viernes, el monoplaza de Colapinto mostró dificultades técnicas que le impidieron marcar tiempos competitivos respecto de sus colegas, ubicándose en los puestos 17° en la FP1 y 15° en la FP2.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, tampoco estuvo en su mejor nivel y finalizó 15° y 12° en unas sesiones dominadas por Charles Leclerc a bordo de la Ferrari.

Penalización y panorama para la Qualy

Para la sesión de clasificación, Colapinto enfrentará un desafío extra: sabiendo que contó con inconvenientes en el auto, el equipo debió instalar la cuarta unidad de control electrónico en su vehículo. Al superar el límite de tres unidades permitidas por el reglamento, el piloto argentino deberá cumplir con una penalización de 10 puestos en la grilla de salida.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

Sábado 24 de octubre

Clasificación: 18.00 (Argentina)

Domingo 25 de octubre

Carrera a 56 vueltas: 17.00 (Argentina)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica)

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