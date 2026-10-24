Brote fatal de meningitis en Mendoza: cerraron los quirófanos de un hospital privado tras la muerte de dos pacientes El Ministerio de Salud de Mendoza suspendió preventivamente las cirugías en el centro médico tras confirmar cuatro casos de infección por la bacteria Serratia marcescens y el fallecimiento de dos personas operadas en el lugar. Por Agregar C5N en









El Hospital Privado está ubicado en la calle Mitre al 600, entre las avenidas Colón y Pedro Molina, en la ciudad de Mendoza. Google Maps

Al menos dos pacientes fallecieron tras un brote de meningitis posquirúrgica en el Hospital Privado de la capital de Mendoza. Tras confirmarse cuatro casos de infección por la bacteria Serratia marcescens en personas intervenidas quirúrgicamente en el sanatorio, el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia dispuso la suspensión preventiva de toda la actividad quirúrgica en el establecimiento.

La alerta epidemiológica se activó el pasado miércoles, cuando profesionales del Hospital Central detectaron síntomas inusuales en pacientes que acudieron a consulta y que habían sido operados con anterioridad en el centro privado. Durante la evaluación médica, se identificaron coincidencias en el uso de los quirófanos del nosocomio ubicado en la calle Mitre al 600 y similitudes en los procedimientos de preparación, como el tipo de anestesia recibido durante el mes de octubre.

Desde el Ministerio de Salud mendocino inspeccionaron las instalaciones del Hospital Privado. Frente a los hallazgos, la cartera sanitaria provincial puso en marcha un operativo de inspección junto a la Dirección de Epidemiología, la Dirección de Farmacia y el área de Infraestructura y Habilitaciones. Las autoridades clausuraron los quirófanos y la farmacia de la institución, además de proceder al secuestro e inspección de antisépticos, anestésicos, medicamentos, soluciones e instrumental quirúrgico para determinar la fuente de contaminación. Según detallaron desde el Ministerio, las sospechas principales se concentran de manera específica en las salas de operaciones y no en la medicación general.

En cuanto al impacto clínico, dos de las personas infectadas fallecieron -una de ellas en el propio Hospital Privado y la otra en el Hospital Central-, mientras que los otros dos casos confirmados permanecen bajo estricto seguimiento. Asimismo, las autoridades sanitarias informaron que al menos otros seis pacientes que pasaron por el quirófano del hospital se encuentran en observación para evaluar si estuvieron expuestos a la bacteria. En paralelo, se mantiene una búsqueda activa de personas que hayan tenido intervenciones quirúrgicas en el lugar durante el período investigado.

Por último, las autoridades recomendaron de manera urgente a todas las personas operadas en el Hospital Privado de Mendoza durante el mes de octubre que realicen una consulta médica inmediata ante la aparición de signos de alarma. Entre los síntomas a considerar se destacan la fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca, alteraciones del estado de conciencia y otras manifestaciones neurológicas.