Flor Vigna hizo una confesión dramática sobre su salud: "Creo en mí y lo voy a revertir. A través de un challenge en TikTok, Flor Vigna compartió un diagnóstico poco optimista que recibió recientemente y demostró su resiliencia. Agregar C5N en









La mediática se coronó campeona evento internacional Supernova Génesis 2026. Redes sociales

Flor Vigna sorprendió en redes sociales con una confesión dramática que implica su salud. La cantante reveló que tuvo que hacerse una serie de estudios y su doctor la asustó: "Me anunciaron la muerte... pero lo voy a revertir".

La mediática que vivió una transformación con el deporte tras un problema de salud mental, se sumó al Challenge en TikTok Cosas que seguro no envidias de mí: "Me hice una tomografía y me salió que tengo un quiste en la cabeza”.

La campeona de boxeo en el Supernova Genesis 2026 aseguró que se hizo los estudios de rutina y terminó por revelar que tiene una anomalía. “Encima el doctor cero tacto, me lo tiró de una, pesimista, me asustó con mi vida, me anunció la muerte”.

Pese a la mala noticia, Vigna llevó tranquilidad a sus más de 2 millones de seguidores y subrayó: "Obviamente no va a pasar eso. Creo mucho en mí y lo voy a revertir”. Además, detalló que sólo tiene que invertir tiempo, energía, y plata para curarlo.

Embed @vignaflor Voy a revertir todo Alguno le pasó algo parecido ? Little Things - Adrián Berenguer

La vida amorosa y laboral de Flor Vigna Tras su separación de Luciano Castro en 2024, Flor Vigna recientemente formó nueva pareja con el cantante Lautaro López más conocido como "El Lauta", y si bien tuvieron momentos buenos, se separaron en abril pasado por la distancia. Ella se instaló en México por temas laborales y él habría tenido malos comportamientos que derivaron en una crisis y posterior ruptura de la pareja.