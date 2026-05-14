Flor Vigna sorprendió en redes sociales con una confesión dramática que implica su salud. La cantante reveló que tuvo que hacerse una serie de estudios y su doctor la asustó: "Me anunciaron la muerte... pero lo voy a revertir".
A través de un challenge en TikTok, Flor Vigna compartió un diagnóstico poco optimista que recibió recientemente y demostró su resiliencia.
Flor Vigna sorprendió en redes sociales con una confesión dramática que implica su salud. La cantante reveló que tuvo que hacerse una serie de estudios y su doctor la asustó: "Me anunciaron la muerte... pero lo voy a revertir".
La mediática que vivió una transformación con el deporte tras un problema de salud mental, se sumó al Challenge en TikTok Cosas que seguro no envidias de mí: "Me hice una tomografía y me salió que tengo un quiste en la cabeza”.
La campeona de boxeo en el Supernova Genesis 2026 aseguró que se hizo los estudios de rutina y terminó por revelar que tiene una anomalía. “Encima el doctor cero tacto, me lo tiró de una, pesimista, me asustó con mi vida, me anunció la muerte”.
Pese a la mala noticia, Vigna llevó tranquilidad a sus más de 2 millones de seguidores y subrayó: "Obviamente no va a pasar eso. Creo mucho en mí y lo voy a revertir”. Además, detalló que sólo tiene que invertir tiempo, energía, y plata para curarlo.
Tras su separación de Luciano Castro en 2024, Flor Vigna recientemente formó nueva pareja con el cantante Lautaro López más conocido como "El Lauta", y si bien tuvieron momentos buenos, se separaron en abril pasado por la distancia. Ella se instaló en México por temas laborales y él habría tenido malos comportamientos que derivaron en una crisis y posterior ruptura de la pareja.
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