3 de agosto de 2026 Inicio
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La mamá de Mailén Antonich aseguró que hay una tercera persona persona prófuga y apuntó contra el remisero

María explicó que, además de los dos detenidos, los serenos del predio donde hallaron el cuerpo, hay otro involucrado que se escapó cuando sus hijos fueron a buscar a su hermana. Además, denunció que la Justicia no la dejó reconocer el cuerpo de la joven de 25 años.

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"Creo que Valentín puede estar involcrado, porque si tenía un vínculo la hubiera cuidado", indicó María.

Sigue la conmoción en Mar del Plata por el caso de Mailén Antonich, la joven encontrada muerta dos días después de su desaparición. Este lunes su familia llevó a cabo el velatorio para darle el último adiós. Su madre, María, se quejó por el accionar lento de la Policía, aseguró que además de los dos detenidos hay una tercera persona involucrada que está prófuga y apuntó contra el remisero.

Agustín Díaz Bartolomé y José Luis Aquino fueron vistos quemando cosas en el predio donde la encontraron a Mailén
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Los acusados son Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino son los serenos que estaban en el balneario donde fue encontrada la chica de 25 años y están señalados como presuntos femicidas. Tras ser aprehendidos, este lunes se llevó a cabo la audiencia indagatoria, en la cual se buscará establecer el mecanismo del brutal crimen que estremece desde hace horas a la ciudad balnearia.

Sin embargo, la mujer explicó en diálogo con La Mañana por C5N que hay una tercera persona que se escapó cuando sus hijos se acercaron al predio donde finalmente encontraron a la víctima, madre de dos nenas y que Valentín, el remisero que la llevó al lugar el viernes a las 16 cuando tenía la supuesta entrevista de trabajo, está involucrado en el ataque a su hija.

“De Valentín se poco y nada. Solo se por parte de una amiga que se pudo meter a las redes de mi hija y lo contactó y empezó a soltar todo. Él dice que era novio, conocido o allegado. Se presentó con un abogado, pero nunca vino cuando estábamos buscándolo y no dijo ‘yo fui, la dejé, golpeé las manos’”, apuntó contra el joven y aseguró: “Creo que él puede estar involucrado porque, si bien un remisero no tiene que proteger a la persona que lleva, pero si ves que es un lugar donde no hay nada y ¿la dejás? La podía haberla aconsejada, más si dice que tenían un vínculo, la cuidas y más si ves a tres personas. Uno se escapó de mis hijos, no de la Policía”.

Por su parte, sobre la investigación dijo que no tenía muchas novedades, y está desilusionada por su lenta actuación se preguntó: “¿Tengo que confiar en la Justicia cuando fueron mis hijos los que la encontraron? No pido cadena perpetua porque nadie me la va a devolver a mi hija, pero sí pido que no vuelva a pasar con otra nena más”.

María, la mamá de Mailén acusó que la Justicia no la dejó reconocer el cuerpo de su hija

En diálogo con C5N, María, aseguró que ella está viviendo en Buenos Aires acompañando a su hijo de 13 años que juega al fútbol y regresó a Mar del Plata luego que se enterara de la desaparición de su hija, pero cuando llegó para reconocerla, la Policía no la dejó.

Recién hoy vi el cuerpo de mi hija. Hice 400 kilómetros y no pude reconocer el cuerpo de mi hija, muchas excusas me dieron. Ayer le pregunté al fiscal por qué no me dejaron reconocerla, no tuvo palabras. Ellos siempre ponen el pretexto que protegen mi integridad física. Es algo que nunca voy a entender”, se lamentó.

Al mismo tiempo apuntó contra las diferentes Comisarías que no le quisieron tomar la denuncia que intentaron hacer sus hijos. “Pienso que la Policía tiene que usar la ley como se debe. No sé si hubiesen llegado la encontraban con vida, pero sí hubiese sido más temprano y rápido todo. Se actuó tarde”, aseguró.

Por último, respecto al momento de poder ver a Mailén, María contó que recién lo pudo hacer durante el velatorio y dio detalles de cómo la vio: “Mi hija tiene el tabique quebrado, está hinchada por el deterioro del cuerpo. Tiene rasgaduras en la cabeza, como si le hubiesen dado con un pedazo de madera. Yo la toco y la miro, porque nadie me dijo lo que había pasado”.

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