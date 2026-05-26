El duro descargo de Flor Vigna luego de que le detectaran un problema de salud: "Quiero tirar varias partes de mí" La artista reveló que el diagnóstico llegó tras estudios de rutina. Confesó que la forma en que el médico le comunicó la noticia la dejó devastada. Agregar C5N en









Flor Vigna comuinicó que atraviesa un momento difícil en lo personal.

La noticia sobre la salud de Flor Vigna generó una enorme repercusión luego de que la artista revelara públicamente que le detectaron un quiste en la cabeza durante estudios médicos de rutina. La cantante y actriz compartió un profundo video en sus redes sociales donde habló del impacto emocional que sufrió al recibir el diagnóstico y cómo esta situación la llevó a replantearse distintos aspectos de su vida personal. “Hace poquito me detectaron un quiste en la cabeza. Tranquilos, ya lo estoy tratando”, expresó inicialmente para llevar calma a sus seguidores.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la fuerte reflexión emocional que acompañó su comunicado. “Quiero tirar varias partes de mí a la mier... La versión obediente, la que siempre entendía todo, la que se adapta para no incomodar”, escribió Flor en un texto íntimo donde habló sobre el desgaste emocional que siente por intentar agradar constantemente a los demás. Además, reconoció que este problema de salud funcionó como un punto de quiebre personal: “No quiero gustarle a todos, quiero gustarme más a mí”.

La artista también habló de vínculos afectivos que la dejaron emocionalmente agotada. “Siempre fui yo la que daba y sostenía todo”, aseguró en una de las partes más sensibles de su descargo. Hacia el final de su mensaje dejó una frase que resume el momento que atraviesa: “Sé que crecer duele, pero no crecer duele más”.

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Así fue el momento en el que se enteró Flor Vigna de su diagnóstico Flor Vigna contó que descubrió el problema de salud luego de realizarse estudios preventivos antes de participar del evento Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México. Según relató en una entrevista con Puro Show, el momento en que recibió la noticia fue extremadamente traumático por la forma en la que el médico le comunicó el diagnóstico.

“El doctor cero tacto, me lo tiró de una, pesimista”, recordó la artista. Incluso aseguró que quedó completamente paralizada por el miedo: “Me asustó con mi vida. El doctor me anunció la muerte”. Aunque posteriormente aclaró que el quiste ya está siendo tratado y que actualmente se encuentra controlada médicamente, reconoció que atravesó días de mucha angustia e incertidumbre. Flor aprovechó además para remarcar la importancia de realizar controles médicos frecuentes y chequeos preventivos, ya que el quiste fue detectado a tiempo gracias a esos estudios de rutina. A pesar del duro impacto emocional, sostuvo que intenta enfocarse en el presente y en el proceso de transformación personal que está viviendo: “Me prometí no solamente que me voy a curar, sino que esto me va a tirar para arriba”.