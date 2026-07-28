Flor Vigna destruyó a Nicolás Cabré y contó cómo fue trabajar con él: "Me arrepiento de..." La bailarina detalló lo que sintió cuando protagonizó Mi hermano es un clon con el actor y los maltratos que recibió: “Es mala persona”. Agregar C5N en









El actor junto a la bailarina.

La bailarina Flor Vigna dio todo en su primer día de la Casa de los Famosos y contó todos los detalles de su mala relación con Nicolás Cabré. Ambos trabajaron juntos en la novela Mi hermano es un clon y tuvieron muchos encontronazos. “Es neurótico. Es mala persona”, disparó sin filtro.

En el reality, le contó a una de sus compañeras lo mal que la pasó cuando protagonizó la novela: "En mi primer protagónico, me tocó con un actor muy conocido en mi país, pero es muy neurótico. Actúa muy bien, es muy talentoso, pero todos estábamos esperando que llegue de buen humor".

FLOR VIGNA TRATÓ A NICO CABRÉ DE "NEURÓTICO"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/p3NaAvEtEl — América TV (@AmericaTV) July 27, 2026 "Yo tenía que decir que lo amaba y estaba enamorada en cámara, pero en realidad lo odiaba con todo mi ser porque era muy mala persona con los técnicos, los vestuaristas", contó y no sorprendió a muchas personas porque ya se conocía el carácter del actor.

También se culpó a sí misma: “Me daba ganas de tener más poder para decirle lo que pensaba. Yo recién empezaba y me arrepiento de haber sido muy sumisa".

La peculiar torta de Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, para sus 13 años Rufina Cabré, la hija mayor de Eugenia China Suárez y Nicolás Cabré, celebró sus 13 años durante su estadía en Buenos Aires junto a sus amigos y familiares. Pero con la particularidad de que para la ocasión eligió una torta muy diferente a las tradicionales y llamó la atención de todos los invitados.