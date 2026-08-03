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Escándalo: el provocador video de Tuli Acosta a poco tiempo de la separación de Luck Ra y La Joaqui

La influencer causó controversia con una publicación que le volvió a dar entidad a las versiones sobre su vínculo con la separación.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar pese a los desmentidos previos de la expareja.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar pese a los desmentidos previos de la expareja.

Tuli Acosta volvió a quedar en el centro de la polémica luego de compartir un video en sus redes sociales que muchos interpretaron como un gesto inoportuno, en medio de la reciente separación de La Joaqui y Luck Ra. El nombre de la bailarina había sido mencionado como una supuesta tercera en discordia dentro del conflicto de la expareja, y esta nueva publicación reavivó las sospechas entre los seguidores de ambos artistas.

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Desde que se confirmó la ruptura entre La Joaqui y el cantante cordobés, comenzaron a circular distintas versiones sobre los motivos detrás de la separación. Una de ellas fue relatada por Pepe Ochoa en LAM, quien señaló que Tuli, amiga cercana de Luck Ra, había quedado vinculada como una posible tercera persona en discordia dentro del conflicto.

Sin embargo, esa teoría fue desmentida directamente por los propios protagonistas de la separación. La Joaqui pidió públicamente que dejaran de involucrar a terceros ajenos al conflicto y defendió a Tuli en uno de los programas de PLP en Luzu TV: "No es culpa de nadie más que de nuestras infidencias, que no hay terceros en discordia". Días después, fue el propio Luck Ra quien también salió a desmentir cualquier vínculo sentimental con la influencer, al ser consultado por Ángel de Brito: "Con Tuli no pasó nada".

Pese a estas aclaraciones que parecían haber cerrado el tema, una nueva publicación de Tuli en sus redes sociales volvió a instalar la polémica apenas días después de la separación.

El inoportuno video de Tuli Acosta en medio de la separación de Luck Ra y La Joaqui

La influencer compartió un video bailando una canción de Sammer & Came Beats, cuya letra generó rápidamente controversia por la coincidencia con el momento que atravesaba la expareja: "Hola, perdona por cortarte. Soy un estúpido en volver a llamarte. No quería, pero te voy a hablar. Me voy a desahogar, así como lo hacíamo' ante'".

Pese a que la publicación no contenía ninguna referencia explícita hacia Luck Ra o La Joaqui, la coincidencia con la reciente ruptura hizo que gran parte de los usuarios interpretaran el contenido como un gesto poco oportuno por parte de la bailarina. En redes sociales, muchos comenzaron a especular sobre el verdadero sentido detrás de la publicación, interpretándola incluso como una posible burla relacionada con la separación de la expareja.

Las críticas hacia Tuli no tardaron en multiplicarse, especialmente teniendo en cuenta que había sido la propia La Joaqui quien salió a respaldarla públicamente ante los rumores previos. Con este contenido, la bailarina vuelve a quedar pegada a la separación más mencionada actualmente, pese a los intentos por desmentir su rol en el conflicto.

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