El inesperado anuncio de Tuli Acosta después de la separación de Luck Ra y La Joaqui

A partir del quiebre sentimental entre Luck Ra y La Joaqui , la figura de Tuli Acosta quedó envuelta en una fuerte controversia en las redes sociales. Pese a que todos los involucrados desmintieron tajantemente la presencia de una tercera en discordia, los rumores se intensificaron y la bailarina debió lidiar con una catarata de agresiones en sus plataformas.

La tensión aumentó en las últimas jornadas tras trascender supuestos recelos por parte de la cantante hacia la bailarina. Aunque la propia artista saliera públicamente a desestimar la existencia de cualquier conflicto o rivalidad personal, la expareja de Lit Killah continuó en el centro de las miradas y las constantes especulaciones del público. Este clima cruzado de versiones terminó encendiendo aún más el debate entre los fanáticos de ambas.

El escenario se volvió aún más agitado cuando la joven reaccionó compartiendo una secuencia de posteos en sus perfiles oficiales. Entre temas musicales con aparentes indirectas y contenidos que cobraron un nuevo significado, los usuarios de las plataformas comenzaron a tejer infinitas teorías sobre la verdadera relación que une a la bailarina con la cantante urbana.

En medio de semejante revuelo mediático, la joven optó por canalizar la atención para comunicar el lanzamiento de '25', su flamante propuesta musical. El tema se presenta como un firme posicionamiento artístico, abordando temáticas ligadas al crecimiento individual, la autonomía y la emancipación afectiva en un momento crucial de su carrera. La producción promete marcar un antes y un después en su incipiente trayectoria dentro de la industria pop.

El lanzamiento de '25' irrumpe en una etapa crítica para Tuli Acosta, quien insiste en despegarse de un conflicto ajeno . Ante la crecida de acusaciones, diversos sectores interpretaron la llegada del single como una apuesta por priorizar su carrera artística sobre la polémica mediática , mientras otros especulan con una maniobra estratégica para encauzar la atención del público hacia su trabajo sin que existan certezas claras sobre sus intenciones.

En el plano lírico, la obra gira en torno a una premisa central: "Me gusta el amor, no enamorarme". La bailarina busca transmitir la libertad de disfrutar las relaciones y la búsqueda del desarrollo personal mediante pasajes como “Tengo todo lo que quiero, pero quiero más”, complementado por el eje del estribillo “A mis 25”, una frase que sintetiza el momento que atraviesa para marcar sus propias pautas afectivas e individuales.

Redes sociales

Pese al intento de la joven por enfocar las miradas en su faceta musical, los trascendidos del espectáculo continuaron escalando en los medios. El periodista Pepe Ochoa reveló en Bondi un presunto enojo de La Joaqui hacia la influencer apenas concretado el quiebre con el cordobés. “Tuli la copiaba y provocaba. Cuando cortan le dijo a sus amigas que dejaran de seguir a esa p... porque fue lo peor que le pasó en la vida”, sostuvo el conductor al describir la supuesta interna.

No obstante, esta reconstrucción se distancia de las palabras públicas pronunciadas por la referente del RKT, quien argumentó que “no es culpa de nadie más que de nuestras infidencias, que no hay terceros en discordia”. De forma paralela, el propio Luck Ra desmintió los rumores amorosos con su entorno cercano, mientras Ángel de Brito expuso el contacto directo que tuvo con Acosta: “Hablé con Tuli. Me dijo ‘No quiero salir a hablar porque no quiero sumar más bolonqui al que ya hay. También me dijo ‘es todo mentira. Yo con Facundo no tuve nada, es mi amigo y sigue siendo mi amigo’”.